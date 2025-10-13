Confirman respaldo de la FMF y dueños de clubes al Vasco Aguirre para Mundial 2026

La Selección Mexicana es el centro de la crítica tras la goleada recibida ante Colombia en Arlington, Texas, el conjunto dirigido por Javier ‘Vasco’ Aguirre empieza a generar dudas de cara al Mundial 2026; sin embargo, ha recibido el respaldo.

De acuerdo a información de David Faitelson resalta que la Federación Mexicana de Futbol y los dueños de clubes han brindado el apoyo total a Javier Aguirre para que continúe como estratega de la Selección Mexicana en la justa veraniega.

Luis Castillo lo había adelantado

Esta noticia, del respaldo al entrenador, ya había sido adelantada por parte de Luis Castillo durante el programa de infiltrados, transmitido en las diversas redes sociales de Récord y que se puede seguir a partir de las 13:00hrs.

Críticas contra Javier Aguirre

La ola de críticas se ha desatado tras la derrota ante Colombia reconocidos personajes de TV Azteca y TUDN, incluso hasta Adrián Marcelo han recriminado especialmente al actual entrenador debido a su funcionamiento dentro de la cancha.

“Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición. Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima”, mencionó Vaca.

Por su parte, Martinoli resaltó durante su narración: “La liga mexicana en vez de estar pensando que es lo que hacen en la liga de Francia o en la España tendría que estar pensar cómo le hacen en la liga colombiana para poder exportar este tipo de futbolistas jueguen en otros equipos de Europa que tengan participación porque es allí donde se debe poner la mirada no en España o en Inglaterra”.

“Me queda claro que la Selección Mexicana tiene un nivel medianito, en cuanto a jugadores muy por debajo de los planteles de los mundiales del 94, 98, e inclusive 2014, que opinan?”, resaltó el Perro Bermúdez.

“Hace años que se sabe que Javier Aguirre no trabaja. Vive de hacerse el sarcástico con la prensa. Es un engañabobos al servicio de los mercenarios que se adueñaron de la selección. Es puro tiempo perdido jugar el Mundial bajo su mando”, mencionó Adrián Marcelo.