Vasco Aguirre tras el empate frente al Getafe: "No me siento cuestionado, estoy tranquilo"

Este sábado Mallorca recibió al Getafe en Son Moix, encuentro que concluyó con un empate sin goles entre dos de los equipos que tienen posibilidades de permanecer en LaLiga para la siguiente campaña y de llegar a la zona media de la clasificación.

Luego del empate sin anotaciones el entrenador mexicano del Mallorca, Javier Aguirre, comentó que no se siente presionado a pesar de los resultados y se dijo tranquilo acerca de su permanencia en el banquillo del conjunto mallorquin.

"Lo dije antes. Estoy tranquilo, perfectamente tranquilo. No me siento cuestionado porque esto camina. Los datos son crudos, duros, y motivos puede haberlos para que la gente me cuestione, también a mi cuerpo técnico y a los jugadores", comentó el mexicano.

Aguirre también aseguró que el rendimiento de su club lo tiene tranquilo, aunque también aceptó que les falta coronar el rendimiento con una victoria, algo que esperan que pueda ocurrir pronto.

"Nos falta la guinda, que es el gol y creo que es una cuestión mental porque tengo jugadores que meten golazos en los entrenamientos. Hoy te vas con la sensación de que pudiste ganar, como en otros partidos con una posesión del 60 por ciento y generando ocasiones de gol. Pero te vas dejando puntos en el camino. La situación es la que es y no dejaré que nadie se venga abajo, eso lo controlo yo", finalizó.

