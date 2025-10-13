¿Homenaje a Jorge Campos? Filtran uniforme de portero de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana se colocó de nuevo en el ojo del huracán, esta vez por la filtración del jersey de portero que usará en la Copa Mundial Norteamérica 2026. A pocos días de conocerse imágenes del uniforme local, ya controversial por su apuesta a la nostalgia, ahora la equipación del arquero ha desatado aún más debate entre aficionados, analistas y usuarios de redes sociales.

El jersey, filtrado por Opaleak y cuya autenticidad aún no ha sido confirmada oficialmente, destaca por su diseño atrevido, con colores fluorescentes y patrones geométricos que evocan inevitablemente a las extravagantes vestimentas de Jorge Campos, ícono del futbol mexicano en los años 90.

El uniforme filtrado recuerda a Jorge Campos | MEXSPORT

¿Homenaje o falta de inspiración en el nuevo uniforme de la Selección Mexicana?

Lo que ha generado más ruido en redes no es solo la estética, sino la aparente falta de contexto o explicación oficial detrás del diseño. Aunque no se ha detallado si se trata de un homenaje formal, la camiseta parece estar inspirada en los uniformes del mítico Jorge Campos, especialmente por el uso de tonos neón como rosa, morado y amarillo, y la presencia de grecas similares.

Campos revolucionó la figura del portero no solo por su estilo de juego sino por su imagen. En Mundiales como Estados Unidos 1994 y Francia 1998, sus uniformes multicolores marcaron una época. Esta filtración parece intentar recuperar aquella esencia, algo que ha generado sentimientos encontrados entre la afición.

Jorge Campos marcó época con sus uniformes | MEXSPORT

Adidas: entre herencia cultural y modernidad tecnológica

Adidas, patrocinador oficial del Tri, ha apostado recientemente por diseños que fusionan elementos culturales con tecnología deportiva de última generación. En este caso, el jersey filtrado mantiene esa línea, aunque con una ejecución que no ha sido del agrado de todos.

El uniforme destaca por un predominante color rosa en la zona del abdomen, desde donde emergen grecas en colores vivos que cruzan el pecho y los brazos. Aunque algunos han aplaudido el riesgo creativo, la mayoría de las reacciones en redes sociales apuntan a la burla y la crítica.

Así es la imagen que se ha filtrado en redes sociales | CAPTURA

Por otra parte, la situación actual de la Selección Mexicana no ha ayudado a que este lanzamiento sea bien recibido. Las dudas sobre el desempeño del equipo rumbo al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, han generado que cualquier novedad se perciba con escepticismo o sarcasmo.

Porteros como Guillermo Ochoa o Luis Ángel Malagón, quienes podrían lucir este uniforme, han sido objeto de memes en redes. La comunidad digital ha convertido la filtración en una oportunidad para ironizar sobre la falta de rumbo del equipo y la aparente prioridad en el marketing por encima del rendimiento.

Malagón se perfila para atajar con el Tri en el Mundial 2026 | MEXSPORT