Alexei Dominguez regresa a méxico en muletas tras lesión en el Mundial Sub 20

El defensor mexicano Alexéi Domínguez regresó a México junto con la Selección Nacional Sub-20 después de la eliminación en el Mundial de Chile 2025. El jugador de los Tuzos del Pachuca volvió en muletas y con una bota ortopédica tras sufrir una lesión en el duelo ante Argentina, correspondiente a los Octavos de Final del torneo.

El joven futbolista, una de las piezas más importantes del esquema del técnico Eduardo Arce, vivió un momento doloroso durante el encuentro ante la Albiceleste. Apenas al minuto 7 del primer tiempo, Domínguez cayó al césped luego de disputar un balón dividido en medio campo. Inmediatamente pidió la asistencia médica y, tras ser revisado, tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas, dejando su lugar en la defensa mexicana.

Llegó en muletas y con una bota | CAPTURA

La escena encendió las alarmas tanto en el banquillo tricolor como en el entorno de Pachuca, pues Domínguez se había consolidado como uno de los defensores con mayor proyección del futbol mexicano. Un día después del partido, al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se le vio desplazándose con ayuda de muletas y usando una bota ortopédica, lo que confirmaba la gravedad de la lesión sufrida en Chile.

¿Qué tan grave fue su lesión?

De acuerdo con el parte médico preliminar, el zaguero sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, por lo que estará fuera de actividad por un periodo estimado de hasta seis semanas, dependiendo de su evolución y del seguimiento del cuerpo médico de los Tuzos

Confirmaron un esguince | MEXSPORT

Esta situación le hará perderse los últimos encuentros del torneo regular del Apertura 2025 de la Liga MX. Ante esto, el futbolista estaría fuera de actividad de la jornada 13 hasta la jornada 17, quedando fuera de los encuentros ante Juárez, Tigres, Toluca, Chivas y Santos.

Además, el seleccionado nacional, podría quedar fuera de la actividad de Liguilla si es que su equipo logra acceder a esta ronda.

Sería baja lo que queda del torneo | MEXSPORT

Pieza clave en Pachuca

Antes de su participación en el Mundial Sub-20, Domínguez había sido una pieza fundamental en el esquema de Jaime Lozano con Pachuca. El defensor fue titular en todos los partidos de la temporada, excepto en uno, acumulando 475 minutos de juego en siete encuentros, con un gol anotado y una tarjeta amarilla.

La lesión llega en un momento clave tanto para su desarrollo personal como para el cierre del campeonato. El defensor deberá enfocarse ahora en su recuperación física, con el objetivo de volver a las canchas antes del final de la fase regular. En caso de que Pachuca logre clasificar a la Liguilla, el joven zaguero buscará estar listo para reforzar a su equipo en la etapa decisiva y ayudar a los hidalguenses en la lucha por el título.

Había sido figura en Pachuca | MEXSPORT