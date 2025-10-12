Perro Bermúdez lanzó recadito a la Selección Mexicana: “Un equipo muy medianito”

La Selección Mexicana sigue siendo el tema de conversación, pero no como muchos quisieran, y es que el Tri terminó por ser goleado por Colombia de manera desastrosa; los dirigidos por Javier Aguirre no pudieron defenderse y terminaron cayendo por un 4-0.

Tras la derrota llamativa varios periodistas lanzaron sus respectivas críticas ante el seleccionado de México, previamente Andrés Vaca y Christian Martinoli, principales narradores del combinado Tricolor dejaron sus opinión y ahora tocó al Perro Bermúdez.

Selección Mexicana l IMAGO7

El exintegrante de TUDN aseguró que este equipo no es nada en comparación a otros seleccionados que representaron a México en anteriores Copas del Mundo, incluso se animó a decir que la generación de Brasil 2014 fue mejor.

“Me queda claro que la Selección Mexicana tiene un nivel medianito, en cuanto a jugadores muy por debajo de los planteles de los mundiales del 94, 98, e inclusive 2014, que opinan?”, resaltó a través de su cuenta de X.

Enrique Bermúdez l CAPTURA

¿Qué dijo Andrés Vaca?

A través de su cuenta oficial de X, Andrés Vaca se lanzó con todo al termino del encuentro: “Lo peor de toda esta selección es que no hay técnico”, ha mencionado en primera instancia después de lo presentado por el equipo.

“Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición. Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima”, sentenció el cronista.

México l IMAGO7

¿Qué dijo Martinoli?

Christian Martinoli aseguró que se está perdiendo el tiempo viendo al futbol europeo o la propia Argentina como parámetros y se deben centrar en Colombia que con poco hace un gran seleccionado actualmente.

“La liga mexicana en vez de estar pensando que es lo que hacen en la liga de Francia o en la España tendría que estar pensar cómo le hacen en la liga colombiana para poder exportar este tipo de futbolistas jueguen en otros equipos de Europa que tengan participación porque es allí donde se debe poner la mirada no en España o en Inglaterra”, dijo durante su narración.

Vasco Aguirre l IMAGO7