Selección Mexicana: Los jugadores a seguir de Ecuador, próximo rival del Tri

La Selección Mexicana atraviesa un momento complicado en su preparación rumbo al Mundial del próximo año. El equipo dirigido por Javier Aguirre no logra encontrar regularidad ni convencer a su afición con su desempeño. La más reciente muestra fue la goleada de 4-1 sufrida ante Colombia, un resultado que encendió las alarmas y dejó al Tri con la urgencia de mejorar antes de enfrentar a su siguiente rival: la Selección de Ecuador, un equipo que llega en gran forma y que promete poner a prueba al conjunto mexicano.

El duelo entre México y Ecuador se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, y será una nueva oportunidad para que el Tri busque recuperar confianza ante un rival sudamericano que ha sorprendido en los últimos meses. Ecuador se ha consolidado como una de las selecciones más sólidas del continente, terminando como el segundo mejor equipo de las Eliminatorias Sudamericanas, solo por detrás de Argentina. Su estilo de juego intenso, físico y disciplinado ha convertido al conjunto dirigido por Félix Sánchez Bas en un adversario de alto nivel.

A continuación, te presentamos los jugadores a seguir de Ecuador, quienes podrían ser determinantes frente a México y que, sin duda, representan la nueva generación dorada del fútbol ecuatoriano.

Enner Valencia, el líder y goleador histórico

El capitán y referente indiscutible de Ecuador es Enner Valencia, actual delantero del Pachuca en la Liga MX. Con 48 goles en 101 partidos, es el máximo anotador en la historia de su selección, una marca que refleja su liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos clave. Valencia, quien también militó en los Tigres UANL, tiene una amplia trayectoria internacional, con pasos por el West Ham United y el Everton en la Premier League, así como en el Fenerbahce de Turquía. Su potencia física, velocidad y olfato goleador lo convierten en la principal amenaza para la defensa mexicana.

Otro nombre que ha ganado protagonismo en los últimos meses es el de Willian Pacho, defensor central del París Saint-Germain, actual campeón de Francia y de Europa. Pacho ha demostrado un crecimiento exponencial desde su llegada al futbol europeo, consolidándose como una de las piezas más importantes del PSG y de la selección ecuatoriana. Su calidad defensiva, capacidad para anticipar jugadas y salida limpia con el balón le han valido una valuación de 65 millones de euros, convirtiéndolo en el jugador más valioso de Ecuador.

El lateral izquierdo Pervis Estupiñán es otro de los pilares de esta selección. Actualmente milita en el AC Milan, donde comparte vestidor con el delantero mexicano Santiago Giménez, lo que añade un toque especial al enfrentamiento. Estupiñán es reconocido por su velocidad, intensidad y gran aporte ofensivo desde la defensa. Además, cuenta con experiencia en la Premier League con el Brighton.

La defensa ecuatoriana se completa con la presencia del central Joel Ordóñez, jugador del Brujas de Bélgica. A sus 20 años, ya se ha consolidado como titular en su club y como una de las promesas más sólidas del futbol ecuatoriano. Su valor de mercado ronda los 28 millones de euros, cifra que refleja su proyección y el interés que ha despertado en varios equipos de las grandes ligas europeas. Ordóñez aporta juventud, fuerza y un gran juego aéreo, virtudes que podrían complicar al ataque mexicano.

Pedro Vite, el rostro conocido en México

Finalmente, uno de los futbolistas más conocidos para la afición mexicana es Pedro Vite, mediocampista ofensivo de Pumas UNAM. Aunque no es una de las figuras principales de Ecuador, su llegada a la Liga MX le ha permitido mostrarse ante un nuevo público. Vite es un jugador dinámico, con buena visión de campo y capacidad para distribuir el balón, características que podrían ser claves para conectar el mediocampo con el ataque ecuatoriano.

El duelo entre México y Ecuador será una prueba crucial para el Tri, que necesita mostrar una mejora significativa si quiere recuperar la confianza de su afición antes del Mundial. Mientras tanto, Ecuador llega con una generación en pleno ascenso, liderada por figuras consolidadas como Enner Valencia y jóvenes talentos que brillan en Europa.

