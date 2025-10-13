México vs Argentina: Presidente de la AFA destaca rivalidad de cara al Mundial 2026

Sin eliminatorias por disputar, Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha hecho un esfuerzo por encontrar partidos de preparación contra rivales fuertes de cara la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la cual la Selección Mexicana será local, y este miércoles se confirmó que uno de los últimos enfrentamiento será contra la actual monarca, Argentina.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, hace algunas semanas. El directivo aseguró que el plan es que en junio, un mes antes del inicio del torneo veraniego, ambos representativos se enfrenten nuevamente en un juego de preparación.

Argentina y México tendrán un amistoso antes del Mundial 2026 | MEXSPORT

Ahora, y después de que la Albiceleste Sub 20 eliminó al Tri del Mundial de la categoría, Tapia destacó nuevamente la rivalidad entre ambos países. Consideró que la misma se ha forjado por el historial en instancias decisivas en diferentes torneos.

Una rivalidad forjada en instancias decisivas

Según Tapia, los enfrentamientos entre Argentina y México han adquirido un carácter especial debido a que han coincidido históricamente en etapas cruciales de distintos torneos internacionales. Desde Copas del Mundo hasta Juegos Olímpicos, las selecciones de ambos países han cruzado caminos en contextos determinantes.

Argentina eliminó a México en el Mundial Sub 20 | MEXSPORT

“La verdad que se torna rivalidad porque siempre nos ha tocado en etapas definitorias, o en Semifinales, en los Mundiales”, explicó el directivo, en entrevista con Diario Olé. Tapia recordó que el parrido del pasado sábado en el Mundial Sub 20 fue la primera vez desde 2007 que la Albiceleste alcanzaba Semifinales y destacó el valor simbólico de vencer nuevamente a México.

“Como el día sábado, en el Mundial Sub 20, contra México otra vez en una etapa definitoria, que desde 2007 no jugábamos semis y hemos logrado pasar y ganarle a México”, añadió.

Tapia destacó el triunfo de la Albiceleste en la Sub 20 | MEXSPORT

¿Qué espera del México vs Argentina en 2026?

El presidente de la AFA también remarcó que México, al ser uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026, tendrá una presión adicional. Al mismo tiempo, recordó que Argentina llegará como vigente campeona del mundo, lo que también implica un compromiso mayor.

“Ellos van a ser sede del Mundial, tienen quizás muchísima más responsabilidad. Nosotros somos campeones del mundo, la obligación de defender la copa”, añadió Tapia y reiteró que será un gran compromiso en su preparación rumbo al Mundial. “Va a ser un gran partido para que las dos selecciones puedan empezar a mostrar lo que realmente va a ser el próximo Mundial”.

México y Argentina se enfrentarán en 2026 | MEXSPORT