Matador Hernández no quiere a Memo Ochoa en el Mundial: ‘Hay que ser profesionales’

Luis ‘Matador’ Hernández, goleador histórico de la Selección Mexicana y de la Liga MX, tuvo una entrevista con el diario, El Universal. Durante su plática, el ex futbolista confesó su opinión sobre la posibilidad de que Guillermo Ochoa, juegue su sexto Mundial.

Luis Hernández en el Mundial 2002 | MEXSPORT

‘Su momento ya fue’

Matador, quien acudió a los Mundial de 1998 y del 2002, hizo énfasis en la gran labor realizada por Ochoa en momentos anteriores, sin embargo, comentó que ya era momento de dejar la portería atrás y darle pasó a las nuevas generaciones de arqueros.

Matador en el Mundial de 1998 | MEXSPORT

“Memo fue un gran arquero, defendió muy bien a nuestro país, pero creo que su tiempo ya pasó y se me haría una falta de respeto para el futbol mexicano que una marca esté por encima de una oportunidad maravillosa para un joven”, declaró, Luis Hernández.

Pese a que Guillermo Ochoa no ha sido confirmado como uno de los porteros para la Copa del Mundo 2026, el técnico de la Selección Mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, declaró que si el guardameta está en condiciones si podría ser llamado, situación que no cayó bien en muchos aficionados.

La marca personal de Memo Ochoa

El Matador, añadió a sus declaraciones que la situación de Paco Memo es más por una marca personal, asegurando que las condiciones de Ochoa ya no son las óptimas pero que sus deseos de hacer historia son los que lo motivan a buscar una nueva justa mundialista el próximo año.

“Hay que ser profesionales y si Memo fue profesional, hoy en día ya no lo es, porque, creo, le gana más el sentimiento personal de hacer una marca a darle la oportunidad a otro arquero más joven para que tenga la oportunidad de jugar un Mundial”.

"Para mí no se merece estar en la Selección, sus mejores años ya pasaron, y sino, pues me pongo a jugar para que me pongan otra vez, pero no”, concluyó.

Ochoa campeón de Copa Oro | MEXSPORT

Las dudas en el marco azteca

Además de la situación del actual arquero del AEL Limassol FC, el arco del equipo Tricolor es una de las mayores dudas para la afición mexicana, puesto que los contendientes a ocupar mostraron gran nivel, aún no hay nada definido y el mismo Aguirre a expresado sus dudas.

Junto con Memo, los nombres que más suenan para llegar como guardametas de México al Mundial, son los de Luis Ángel Malagon del América, Raúl ‘Tala’ Rangel de Chivas, Carlos Moreno de Pachuca y Carlos Acevedo de Santos.

Porteros de México | MEXSPORT