Chucky Lozano acepta fracaso de la Selección Mexicana en Qatar 2022

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo al Mundial del 2026 en busca de tener una de las mejores actuaciones de su historia. Esto sin embargo, parece más dificil hecho que dicho especialmente tras ver su desempeño en la última justa mundialista, en la cual para Hirving Lozano, fracasaron.

Previo a los amistosos del Tricolor mexicano en la Fecha FIFA de octubre, Hirving Lozano recordó la participación de la Selección en la pasada Copa del Mundo en Qatar, en la cual el equipo quedó eliminado en Fase de Grupos por primera vez desde Inglaterra 1966.

Aceptó el trabajo | MEXSPORT

Aceptó el fracaso

En entrevista con TUDN, Chucky aceptó el fracaso por la eliminación tempranera en el Mundial, sin embargo, también considera que fue un resultado necesario para poder trabajar en otros aspectos de cara a esta nueva justa en la cual serán locales.

"Si yo creo que si (fracasó el Tri) La selección mexicana estaba acostumbrada a pasara por lo menos a la siguiente fase y en ese mundial no se pudo lograr. Pero es un aprendizaje, es algo que tuvo que pasar y ahora se está trabajando para que no vuelva a suceder".

Sabe que quedaron a deber | MEXSPORT

A pesar de tomar el resultado como un aprendizaje, el delantero mexicano confesó que, le dolió mucho el resultado y tardó en superarlo. Incluso después del torneo tardó en sobreponerse. "La verdad si me pegó, me dolió mucho ese mundial incluso en casa... Sí fue duro", confesó el delantero.

Reveló que le dolió mucho | MEXSPORT

Sueña con el Mundial

Ahora el goleador del San Diego FC, tiene la mente puesta en el torneo veraniego del próximo año. El delantero quiere regresar al máximo torneo a nivel de selecciones y poder repetir lo hecho en Rusia 2018 cuando logró marcar ante Alemania.

"Si me veo en el Mundial, totalmente, es mi sueño. Es mi meta (marcar otra vez en el Mundial) estoy preparándome muy duro en todos los sentidos y ojalá pueda estar en otro Mundial. Hay mucha competencia sana y muy dura", finalizó

Sueña con disputar el mundial | MEXSPORT