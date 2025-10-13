Andrés Guardado lanza mensaje a clubes de Liga MX: "Hay que confiar en los jóvenes del Tri Sub-20"

El histórico capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado, rompió el silencio sobre el futuro del Tri Sub-20, destacando el talento de los jóvenes que podrían reforzar al equipo mayor en los próximos años. El exjugador señaló que el principal reto para el crecimiento de las nuevas generaciones es la falta de continuidad en sus clubes, e hizo un llamado a los equipos de la Liga MX para confiar más en las fuerzas básicas.

En entrevista para Línea de 4, Guardado habló sobre su presente fuera de las canchas, pero también sobre su visión para el futuro del futbol mexicano. Además, confesó que su objetivo a mediano plazo es regresar a la Selección Mexicana, aunque esta vez desde otro rol, dentro del cuerpo técnico.

Guardado es uno de los jugadores mexicanos con un retiro más reciente | MexSport

Guardado pide confianza para los jóvenes del Tri Sub-20

El exjugador del Real Betis y del Tri aplaudió la regla de menores en la Liga MX, pero lamentó que deba existir una obligación para que los clubes brinden minutos a los jóvenes. “Me gustaría ver que tengan continuidad, me gustaría que los equipos tengan esa continuidad para que compitan”, expresó Guardado.

También recordó cómo esa misma regla ayudó a su desarrollo cuando era futbolista profesional. “Hay mucha gente que ha criticado la famosa regla de los 20... talento hay, solamente hay que darle confianza”, añadió.

Guardado fue uno de los capitanes del Mundial de 2018 | MexSport

Guardado insistió en que México tiene una generación con mucho talento en categorías inferiores, pero si no se les brinda continuidad, difícilmente podrán consolidarse en el máximo nivel. Para él, el futuro del futbol nacional dependerá de las decisiones que los clubes tomen en los próximos años.

Guardado sueña con volver al Tri como parte del cuerpo técnico

El exmediocampista también habló de su nuevo capítulo tras el retiro, dejando claro que su propósito está en prepararse para ser entrenador. “Disfrutando el retiro y preparándome para ser entrenador que es mi objetivo, pero hay que prepararse bien que no es fácil”, afirmó.

Guardado debutó muy joven con el Tri | MexSport

Con más de 180 partidos con la Selección Mexicana, Guardado es uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del Tricolor. Su experiencia en cinco Copas del Mundo lo convierte en una figura con autoridad para formar parte de un nuevo proceso mundialista en el futuro.

Por ahora, el 'Principito' disfruta de su etapa fuera de las canchas, pero no descarta volver a la selección. Su compromiso con el crecimiento del futbol mexicano y su visión sobre el desarrollo juvenil lo perfilan como un futuro estratega del Tri, buscando continuar su legado desde el banquillo.

'El Principito' sueña con ser entrenador del Tri algún día | MexSport