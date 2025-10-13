Afición le revira a Javier Aguirre: "Ahora nosotros somos el rival molero"

Previo al enfrentamiento de la Selección Mexicana contra Ecuador, Javier Aguirre dio una conferencia de prensa en Guadalajara. El entrenador del Tricolor comentó los diferentes puntos débiles que tuvo el equipo ante Colombia, partido en que varios jugadores fueron exhibidos y mostraron un bajo desempeño.

Sin embargo, para 'El Vasco' tales rivales son de gran importancia y la población se olvidó de los partidos 'moleros'. "No he vuelto a escuchar la frase de 'partidos moleros' en más de un año, eso quiere decir que vamos por un buen camino. Yo quiero sacar a los jugadores de un entorno favorable para medirles el carácter y si el rival tiene mucha capacidad, te somete y te gana partidos, nos ayudan a seguir creciendo".

Javier Aguirre | IMAGO7

La respuesta de la afición

Pese a que las declaraciones del entrenador fueron una señal de optimismo y de seguridad en el proyecto, la mayoría de los aficionados mexicanos se burlaron de las afirmaciones del entrenador.

"Ahora nosotros somos el rival molero", fue una de las primeras críticas que tuvo Javier Aguirre por sus declaraciones. Además, varios aficionados también cuestionaron la falta de autocrítica del Vasco después de la goleada ante Colombia.

¿Qué más dijo Javier Aguirre en su conferencia de prensa?

El timonel del Tricolor también se encargó de comentar acerca de su próximo planteamiento de cara a Ecuador, selección a la cual le dejó un sinfín de reconocimientos. Aguirre reconoció que la goleada fue mala para muchos jugadores, pero que no es suficiente para evaluar el rendimiento.

"Quiero decir que a partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí. Y no me estoy lavando las manos, yo soy el que los escojo con mi cuerpo técnico; el 4-0 (ante Colombia) es indefendible, lo entiendo de verdad, pero trato de meterlo en un contexto global de 21 partidos", agregó.

Sobre su rival, puntualizó lo siguiente. "De Ecuador destacó la gran eliminatoria mundialista, espectacular. Desde el 2002 era una selección espectacular; esa generación se parece mucho a esta. Ahora está a ese nivel. Me gusta mucho enfrentarme a Ecuador porque estuvimos en su tierra y son duelos igualados y mañana no será la excepción".

