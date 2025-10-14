Andrés Guardado muestra preocupación de cara al Mundial: "El proceso está complicado"

El presente de la Selección Mexicana, para la gran mayoría de aficionados, es desalentador (más después de la exhibición ante Colombia en Dallas) lo que comienza a preocupar a figuras de antaño, como a Andrés Guardado.

El exjugador de equipos como el PSV Eindhoven o el Deportivo La Coruña, habló en exclusiva con TUDN, donde expresó su preocupación por el nivel que la Selección Nacional ha mostrado en el pasado reciente.

Guardado habló sobre el presente del Tri | IMAGO7

"Me toca estar desde otro lado, llevo tres años siendo un aficionado más, no se puede tapar el sol con un dedo, es evidente que el proceso de cierta manera está complicado, no estamos encontrando la manera para que la gente se ilusione de aquí al Mundial, pero estoy seguro de que Aguirre encontrará respuestas para hacerla competitiva", comentó Guardado.

Asimismo, Andrés habló sobre el tema de actitud, asegurando que él no cree que el bajón en lo deportivo pasé por la actitud, pues no cree que los jugadores salgan a querer perder.

"La palabra actitud es muy engañosa, no me gustaría... creo que los jugadores muestran actitud, no conozco a nadie que salga a perder, me costaría pensarlo y más porque fui jugador. Puede ser que dentro del partido se encontraron con un rival que los superó, no encontraban respuestas y por ahí la gente que no sepa analizar cosas tácticas van a decir que la actitud no fue buena, Luis Díaz encontró mucho espacio, James entre línea tenía tiempo para decidir", finalizó 'El Principito'

Andrés Guardado jugó cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana de Futbol, después del Mundial de Qatar 2022 Guardado anunció su retiro del Tricolor.

