Selección Mexicana definió la fecha para presentar el jersey que usará en el Mundial 2026

David Faitelson reveló que la Selección Mexicana aprovechará la última Fecha FIFA del año para presentar oficialmente el nuevo uniforme que utilizará en la Copa del Mundo 2026. Además destacó que forma parte de las estrategias de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para consolidar su negocio.

Durante una emisión de su programa Faitelson Sin Censura, en la sección La Nota Censurada del Día, el periodista deportivo compartió una primicia relacionada con el marketing del Tri.

El Tri perdió ante Colombia | MEXSPORT

¿Cuándo presenta México su jersey?

Será en su último partido del año, programado para el 10 de noviembre de 2025 ante Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, que se dé el anuncio, según la fuente mencionada. "Están planteando, para la Fecha FIFA de noviembre, la última del año, además del partido contra Uruguay en Torreón; que el juego contra Paraguay, en el Alamo Dome, servirá para presentar la camiseta oficial que la Selección Mexicana utilizará en el Mundial 2026 y empezar a venderla", detalló.

México presentará su jersey en noviembre | MEXSPORT

El encuentro frente a Paraguay será el cierre del calendario de la Selección Mexicana en 2025. Será un partido de carácter amistoso que forma parte de la última Fecha FIFA del año y, además del valor deportivo, servirá como plataforma para iniciar la venta oficial del nuevo jersey rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué presentarán el jersey en Estados Unidos?

Faitelson también abordó la dimensión económica que tiene la Selección Mexicana, en especial cuando juega en territorio estadounidense. "Al final del día la Selección Mexicana es un negocio y aquellos que están detrás de ella la ven como dinero. Hubo más de 70 mil personas en Dallas el sábado por la noche y este martes, en el Akron, seguramente se va a llenar".

Este es el jersey que se ha filtrado | CAPTURA

El analista hizo referencia a dos encuentros recientes: la goleada sufrida ante Colombia (0-4) en Dallas, y el partido que se jugará ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara, ambos también de carácter amistoso.

En lo que respecta a la presentación del nuevo uniforme mundialista no es un movimiento aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de la Federación Mexicana de Futbol y sus socios comerciales para capitalizar el interés que genera el torneo mundialista en casa.

Así se dice que será el jersey de visita | CAPTURA