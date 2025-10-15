Tras concluir la actividad de selecciones en octubre, este fin de semana regresará la emoción de los clubes en prácticamente todas las ligas del mundo. Sin embargo, los equipos nacionales volverán a escena muy pronto, ya que aún resta una Fecha FIFA antes de cerrar el 2025.

Próxima Fecha FIFA se jugará en noviembre | IMAGO7

¿Cuándo será la próxima Fecha FIFA?

El último parón internacional del año se disputará del lunes 10 al martes 18 de noviembre, y será determinante para definir los boletos restantes rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta ventana de selecciones promete máxima intensidad, especialmente en Concacaf y UEFA, donde todavía no se conocen los clasificados directos ni los equipos que irán al repechaje. En el caso de África (CAF), los cupos de reclasificación aún están por definirse, por lo que noviembre será un mes decisivo para varias naciones que sueñan con estar en la gran cita mundialista.

Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7

Última Fecha FIFA del año

Después de esta última Fecha FIFA, el calendario internacional entrará en pausa hasta 2026, año que marcará el arranque oficial del nuevo formato del Mundial, con 48 selecciones participantes.

Repechaje para 2026

Los equipos que se ganen el derecho a disputar la reclasificación no disputarán el boleto este año, ya que la FIFA ha decidido programar esos duelos para la primera Fecha FIFA del 2026, por lo que tendremos que esperar hasta el mes de marzo para conconocer a todos los invitados a la Copa del Mundo.

Copa del Mundo 2026 | AP