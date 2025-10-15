Ecuador le compitió "muy bien" Estados Unidos y México, opinó Sebastian Beccacece

Dos empates a un gol contra dos de las anfitrionas de la Copa Mundial Norteamérica 2026 fueron un resultado decente para la Selección de Ecuador. Así lo consideró el estratega de los sudamericanos, Sebastián Beccacece, en la conferencia de prensa posterior al juego contra la Selección Mexicana.

El estratega argentino destacó que tanto el Tri como Estados Unidos, su otro rival en esta Fecha FIFA, serán cabezas de serie en el próximo mundial, por lo que los empates no fueron malos. "Los importante es que las ausencias que tuvimos las disimulamos, competimos muy bien con dos selecciones que van a ser cabezas de serie; en sus casas y con su gente".

Javier Aguirre y Sebastián Beccacece en el Estadio Akron | MEXSPORT

"Intentamos jugar más, los goles llegaron producto del juego. Estamos intentando arriesgar un poco más, y eso hizo que nos conviertan. Eso es lo valioso de estos partidos, porque a pesar de los errores, el equipo pudo imponer condiciones y animarse a jugar, rematar al arco y tener opciones", declaró.

Beccacece destacó actitud ante México

En el caso del compromiso en el Estadio Akron, el seleccionador consideró que fue muy buena la manera en que el equipo se recuperó, luego del gol de Germán Berterame al minuto 2, como consecuencia de errores defensivos. "Hay que tener la personalidad para seguir jugando luego de recibir un gol a los dos minutos".

Santiago Gimémez en el partido contra Ecuador | MEXSPORT

"Me quedo con la actitud del equipo, seguiremos buscando mejorar el volumen de ataque y el generar situaciones. Jugando con futbolistas que no están en las mejores ligas, competimos muy bien", y recalcó que a excepción de Willian Pacho, que milita en el PSG, no contaron con futbolistas de equipos top, pero dieron buenas actuaciones.

"A excepción de Pacho, usamos gente que no están en las cinco más grandes, y creo que nos han representado muy bien. Si uno revisa los dos partidos, esta selección ha dado la cara y ha mostrado recursos, con chicos que tienen cuatro o cinco partidos; lo cual es valioso para el proceso", finalizó.

Marcel Ruiz y Alan Franco en el Estadio Akron | MEXSPORT

¿Cuándo juega de nuevo la Selección de Ecuador?

Para la Fecha FIFA de noviembre, que será la última del año, la Tri tendrá un par de amistosos más para continuar con su preparación mundialista. El jueves 13 de noviembre se medirá contra la Selección de Canadá del BMO Field, mientras que el martes 18 se medirá a Nueva Zelanda en el Red Bull Arena.

Jugadores de México y Ecuador en conato de bronca | MEXSPORT