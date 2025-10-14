¿Qué selecciones debutarán en el Mundial 2026? Los países que podrían hacer historia México, EE. UU. y Canadá

La Copa del Mundo 2026, con sedes en México, Estados Unidos y Canadá, promete no solo un espectáculo futbolístico ampliado, sino también la aparición de selecciones inéditas que podrían escribir su nombre por primera vez en la historia mundialista. El aumento de equipos y nuevas rutas clasificatorias han generado escenarios inusitados y esperanzas renovadas.

Ya hay selecciones que tienen asegurado su debut: Cabo Verde, Jordania y Uzbekistán ya ingresaron al grupo de los “nuevos” que participarán en una Copa del Mundo. Sin embargo, el mapa de posibles candidatas se extiende más allá: Nueva Caledonia aparece como un aspirante oceánico interesante, mientras que en África, Europa, América Central y el Caribe surgen nombres que sueñan con romper la barrera del debut.

Este momento será recordado no solo por los gigantes que ya conocen el torneo, sino por las historias que emergen del margen: equipos que luchan con todo para llegar, otros que parten desde lejos, y selecciones que podrían sorprender.

Jordania debutará como mundialista en 2026 | X: @JordanFA

Las selecciones con más posibilidades de debutar en el Mundial 2026

Gabón: la esperanza africana al filo del hito

En África, uno de los casos más llamativos es el de Gabón. Con presencia de figuras como Denis Bouanga (autor de un hat-trick ante Seychelles) y Pierre-Emerick Aubameyang (autor de cuatro goles en un partido reciente) su selección mantiene viva la ilusión.

Gabón tiene su clasificación al Repechaje africano como el mejor segundo lugar de las Eliminatorias y en caso de superarlo, entrará a la Repesca interconfederativa y estaría a solo un paso de lograr un logro sin precedentes para su futbol nacional.

Uzbekistán jugará su primera Copa del Mundo | X: @UzbekistanFA

Kosovo, Surinam, Curazao… y otros aspirantes latentes

Kosovo (UEFA): Su éxito reciente frente a Suecia en Estocolmo catapultó la esperanza. Si logran meterse al Repechaje europeo y sortearlo, estarían firmando su primera presencia mundialista desde su consolidación como selección en 2016.

Surinam (Concacaf): Es otro caso fascinante. Actualmente lidera su grupo y compite mano a mano con Panamá por la cima. Con mejor diferencia de goles, Surinam mantiene una ventaja valiosa que podría definir su debut.

Kosovo celebra triunfo ante Suecia | AP

Curazao (Concacaf): Ya dio un golpe serio al vencer a Jamaica en territorio retador. Su camino es más tortuoso, pero ha demostrado capacidad para desafiar a los equipos clásicos de la región.

Nueva Caledonia: la promesa oceánica al borde del debut

La selección de Nueva Caledonia figura entre los candidatos más interesantes, por parte de Oceanía, para lograr su primer ingreso al Mundial, mediante la ruta del Repechaje interconfederativo. En el proceso de clasificación de la OFC, Nueva Caledonia avanzó hasta la fase final y quedó como subcampeona de la zona oceánica.

Nueva Caledonia disputará el Repechaje interconfederativo | X: @gianfzelaya

Aunque Nueva Zelanda obtuvo el boleto directo tras vencerles 3-0 en la Final oceánica, Nueva Caledonia aseguró su lugar en los Playoffs interconfederativos. Esto le da una oportunidad concreta: si supera las etapas intercontinentales, podría convertirse en una selección debutante, algo inédito para una nación con poca tradición en la escena global del futbol.

República Democrática del Congo: un retorno con historia

La República Democrática del Congo (RDCongo) no sería técnicamente un debutante, porque en el pasado participó en la fase final de un Mundial bajo el nombre de Zaire (1974). Sin embargo, como RDCongo, no ha vuelto a vivir esa experiencia.

Hoy, los congoleños figuran entre las selecciones que disputarán el Repechaje africano por un cupo adicional, con la posibilidad de escalar hasta la repesca interconfederativa. Si lo hacen, sería simbólico un retorno bajo un nuevo nombre, en un contexto más competitivo y con posibilidad de revivir un legado futbolístico.

República Democrática del Congo disputará el Repechaje africano | <span style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);color:rgb(51, 51, 51);display:inline !important;float:none;font-family:"Noto Sans", sans-serif;font-size:11px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-ligatures:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-align:right;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;">X: @FecofaRdc</span>

El desafío no es sencillo, dado que deberán superar sus rivales continentales en una serie eliminatoria corta. Pero la historia les da un matiz añejo: no sería un debut absoluto, pero sí un renacimiento inesperado para un equipo con pasado mundialista.

Selecciones que la tienen difícil — pero aún mantienen esperanza

Más allá de los casos que están relativamente cerca del éxito, existen selecciones que enfrentan panoramas complicados, pero que todavía no pierden la ilusión de alcanzar su primer Mundial. Aquí algunos nombres destacados:

Georgia : en Europa, lucha con otros equipos de nivel intermedio por alcanzar un puesto de repechaje vía eliminatorias o vía Nations League . Si logra una racha perfecta en su grupo y sorpresas en los enfrentamientos directos, podría colarse a la Repesca europea.

Armenia : tiene un plantel con futbolistas que juegan en Ligas competitivas de Europa. Su reto es salir del grupo y asegurarse entre los mejores segundos.

Macedonia del Norte : ya ha estado cerca en ediciones pasadas. Si consigue imponerse en los partidos decisivos y aprovechar su momento, podría dar el salto. Luis Fernando Tena y Guatemala aún sueñan con el Mundial | X: @fedefut_oficial

Islas Feroe : históricamente modestas en Europa, su camino es casi heroico; una combinación ideal de resultados y rendimiento podría llevarlas a soñar con su primera clasificación.

Guatemala (dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena): en Concacaf, Guatemala pelea por su primer boleto. Bajo la dirección de Tena, la selección ha tomado nuevos bríos. Aunque sus aspiraciones se complicaron con empates recientes (por ejemplo, 1-1 en Surinam, lo cual afectó seriamente su posición), aún podría soñar si suma victorias consecutivas y depende de resultados favorables.

Estas selecciones enfrentan una montaña: deben vencer en los partidos restantes, mantener saldo de goles favorable, evitar errores disciplinarios, y esperar que otros contendientes tropiecen. Pero esa combinación, aunque poco probable, aún está viva para algunas de ellas.