¿Cómo funcionará el Repechaje africano para el Mundial 2026? Claves, candidatos y formato

La Confederación Africana de Futbol (CAF) ya tiene definido el escenario para la definición del representante africano que competirá en el torneo de repesca intercontinental hacia la Copa del Mundo 2026. Marruecos, en una sede aún por confirmar, acogerá los partidos decisivos entre los cuatro segundos lugares mejor posicionados de la fase de grupos clasificatoria, en el que se celebrarán dos Semifinales el jueves 13 de noviembre y una Final el domingo 16.

Este repechaje continental es apenas el paso previo: el equipo ganador obtendrá el derecho a disputar la repesca interconfederativa, donde se cruzará con equipos de otras confederaciones (Concacaf, Asia, Oceanía y Sudamérica) para adjudicarse una de las últimas dos plazas al Mundial.

Aunque ya hay selecciones africanas que aseguraron su boleto directo (Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana y Cabo Verde), el panorama para el Repechaje aún está en construcción. Por ahora, se perfilan como candidatos Gabón, Camerún, Burkina Faso y Níger y Camerún, pero esa lista podría cambiar a medida que se completen los últimos juegos de la fase de grupos.

Sudáfrica ve complicado el pase al Mundial I AP

Formato del repechaje africano: paso a paso

El sistema de clasificación de la CAF hacia el Mundial 2026 consta de dos fases claramente definidas. Primero, la fase de grupos: 54 selecciones afiliadas a la CAF (o 53 ya que Eritrea fue suspendida tras las primeras fechas) fueron repartidas en 9 grupos de 6 equipos (excepto un grupo de 5 en caso de retiro) y juegan un sistema de todos contra todos de local y visitante. El ganador de cada grupo clasifica directamente al Mundial.

Luego, la CAF reserva un cupo extra: entre los nueve segundos lugares de los grupos, los cuatro mejores (según criterios de rendimiento y posiciones) avanzan a una mini-fase de repesca interna en África.

Ese Repechaje africano se jugará en dos rondas eliminatorias:

Ghana ya aseguró su pase a la Copa del Mundo I AP

Semifinales: dos partidos únicos (un solo partido) entre los cuatro equipos, el 13 de noviembre.

Final: el vencedor de cada Semifinal se enfrentará el 16 de noviembre en partido único.

El ganador de esa Final representará a África en el Playoff interconfederativo global.

En la repesca interconfederativa, según el diseño del Mundial 2026, participarán seis equipos: dos de Concacaf, uno de Asia, uno de Oceanía (Nueva Caledonia), uno de Sudamérica (Bolivia) y uno de África (el vencedor de este repechaje CAF).

Este torneo global de Repechaje se organiza en dos llaves: cada llave tendrá tres equipos, con un enfrentamiento Semifinal entre los dos no sembrados y luego una Final con el sembrado. Quienes ganen esas dos Finales obtienen plaza para el Mundial 2026. Todos los partidos son a un solo partido. En otras palabras, África tiene asegurados 9 cupos directos y la posibilidad de lograr un décimo mediante este camino extra.

¿Quiénes tienen más posibilidades de pelear ese repechaje?

Aunque el panorama final se define cuando concluya la última jornada de grupos, podemos analizar cuáles selecciones se perfilan con más fuerza para llegar al repechaje africano —y con ello, tener una opción hacia el Mundial.

Cabo Verde clasificó por primera vez en su historia al Mundial I AP

Candidatos con mejor rendimiento hasta ahora

De los ocho grupos, algunos segundos puestos ya lucen más sólidos por puntos conseguidos, diferencia de goles o consistencia en resultados:

Gabón: actualmente figura como la única selección con el puesto asegurado en este Repechaje, aunque aún tiene posibilidades de clasificar directo.

Camerún: con su empate ante Angola prácticamente aseguró su lugar en el Repechaje, sólo una tragedia (triunfo de República Democrática del Congo por más de cinco goles y goleada de Uganda por más de seis goles) lo marginaría.

Burkina Faso: ha hecho buenos números en su grupo y tiene posibilidades de entrar en ese lote.

Níger: a pesar de ser parte del contingente considerado más modesto, ha conseguido resultados que lo ponen en el radar como posible candidato.

CLASIFICACIÓN REPECHAJE CAF POSICIÓN GRUPO EQUIPO JUEGOS GF GC DG PUNTOS 1 F Gabón 7 13 9 +4 16 2 D Camerún 8 14 5 +9 15 3 A Burkina Faso 8 13 7 +6 15 4 E Níger 8 11 10 +1 15 5 B RD Congo 7 9 5 +4 13 6 I Madagascar 8 11 11 0 13 7 G Uganda 7 10 7 +3 12 8 C Sudáfrica 7 9 8 +1 11

Finalmente, el ranking FIFA de octubre será determinante para definir los cruces en el Repechaje africano: los equipos mejor posicionados podrían tener ventaja en emparejamientos o localía en caso de que ello aplique.