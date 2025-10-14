Sudáfrica golea a Ruanda y sella su pase al Mundial 2026

Sudáfrica ha sellado su pase al Mundial 2026, Los Bafana, Bafana golearon 3-0 a Ruanda en la décima jornada de las Eliminatorias de África para alcanzar 18 unidades y terminar en el liderato del Grupo C mandando a Nigeria al Repechaje.

Los locales se lucieron en el Estadio Mbombela: apenas en los cinco minutos de juego Thalente Mbatha después de una falla garrafal del guardameta rival que no pudo detener el esférico ante el disparo y terminó por colarse al fondo de las redes.

El segundo tanto llegaría antes de la media hora por conducto de Oswin Appollis quien sacó un potente disparo para dejar sin oportunidad al meta visitante que se lanzó para embellecer la obra de arte que sacó desde el área grande.

Con el marcador 2-0 se irían al descanso y para el segundo tiempo aparecería Evidence Makgopa con certero cabezazo tras un tiro de esquina exquisito para poner el marcador definitorio en el Mbombela y así sellar su cuarta clasificación a la justa veraniega.

Ruanda intentó pero fue insuficiente, ante unos locales que salieron decididos por el boleto, en los últimos minutos tendrían la más clara que se estrellaría en el poste en lo que pintaba para hacer un golazo; sin embargo, ya pudieron romper el cero.

¿Cómo quedó el Grupo C?

Tras la finalización de la Eliminatoria Africana; el Grupo C terminó con Sudáfrica en el primer sitio con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas con 15 goles de favor y nueve goles en contra.

Nigeria al Repechaje

Mientras tanto, en otro duelo que se peleaban el todo por el todo, Nigeria terminó por golear a Benín 4-0 con triplete de Victor Osimhen anotando en el minuto 3, 37 y 51; sobre el agregado llegaría Frank Onyeka para sellar el boleto al Repechaje.

Benín se quedó en el tercer puesto, fuera de toda posibilidad de llegar a la justa veraniega con 17 unidades, mismos puntos que Nigeria aunque con menor diferencia de goles quedando con más uno por siete del rival.

