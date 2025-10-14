¡El Problema no era el Flaco! Tena y Guatemala sueñan con el Mundial tras vencer a El Salvador

La Selección Nacional de Guatemala dio un golpe importante en su camino hacia el Mundial. Los dirigidos por Luis Fernando Tena se impusieron por la mínima diferencia 1-0 ante El Salvador y están en la lucha de obtener un boleto de manera directa a la justa mundialista 2026.

Guatemala sigue con vida en eliminatorias | X: @fedefut_oficial

El partido, que se jugó en un ambiente de tensión y expectativa, representaba mucho más que tres puntos. Ambos combinados llegaban necesitados de una victoria que les devolviera confianza y los acercara a los puestos de clasificación. Guatemala, fiel al estilo que ha implantado Tena, mostró orden, intensidad y determinación en cada línea.

El único tanto del encuentro llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 46, Óscar Santis se convirtió una vez más en el héroe de la noche para la Bicolor. Tras una gran asistencia de Antonio “Chucho” López, quien filtró la pelota entre los defensores salvadoreños, Santis definió con precisión abajo, imposible para el guardameta rival.

Con ese gol, Santis reafirmó su condición de figura indiscutible en el proceso de Tena. El atacante se consolidó como el máximo goleador de la era del técnico mexicano, llegando a 16 anotaciones bajo su dirección. Su olfato goleador y su temple en momentos clave han sido determinantes.

Guatemala vence por la mínima a Ecuador | X: @fedefut_oficial

Antes del duelo, Luis Fernando Tena ya había anticipado el enfoque de su equipo.

“Intentaremos ser lo más agresivos posible, en el buen sentido de la palabra”, señaló el estratega mexicano en conferencia de prensa previa. Y su plantel cumplió: Guatemala presionó alto, buscó el arco rival y defendió con orden cuando fue necesario.

El Salvador, por su parte, luchó hasta el final, pero no logró romper la muralla defensiva chapina. Pese a algunos destellos ofensivos y la presión de su afición, el conjunto cuscatleco volvió a mostrar falta de contundencia en el último toque, un problema que lo ha acompañado a lo largo de la eliminatoria.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala | MEXSPORT

El resultado deja a Guatemala con un impulso anímico vital y con la confianza de que su proceso bajo Tena sigue consolidándose.

El conjunto que dirige de Luis Fernando Tena llegan a 5 puntos en el Grupo A y se queda a uno del líder, Surinam.