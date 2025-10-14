Argentina, con doblete de Mac Allister, golea a Puerto Rico

Con paso fuerte rumbo a la defensa del título. Argentina sigue brillando rumbo a la Copa del Mundo del próximo año pues, de la mano de Lionel Messi y Alexis Mac Allister, la Albiceleste goleó a Puerto Rico en un partido amistoso celebrado en Miami.

El capitán de la Selección Argentina regresó a la convocatoria tras haberse perdido el partido ante Venezuela del pasado viernes 10 de octubre. Messi decidió quedarse con su equipo, Inter Miami, para disputar el penúltimo partido de temporada regular de la MLS ante Atlanta United, juego en el que marcó dos goles.

Tres días después de haber jugado ante Atlanta, el astro argentino salió como titular ante Puerto Rico y disputó los 90 minutos. Incluso dio dos asistencias en el partido, con lo que alcanzó los 63 pases de gol vistiendo la playera albiceleste.

Dio dos asistencias | AP

Mac Allister, el héroe del partido

El volante del Liverpool, Alexis Mac Allister, se llevó los reflectores del partido al marcar un doblete por primera vez en su carrera con la selección. El futbolista de 26 años puso el 1-0 y el 3-0 con lo que su equipo prácticamente sentenció el encuentro.

El primer gol llegó a los 14 minutos de juego. Tras una buena jugada a profundidad Simeone dio un centro retrasado encontrando a Messi, quien de primer intención remató al arco, pero su tiro se estrello en el travesaño. Tras el rebote Nico González trató de rematar de volea, pero su disparo resulto asistencia pues, Alexis Mac Allister lo desvió con la cabeza para el 1-0.

Marcó un doblete | AP

Al 36 el volante volvería a aparecer tras una gran jugada colectiva. Primero Messi lanzó un pase filtrado dentro del área para Nico González, quien a su vez, cedió de cabeza para Manuel López. A la altura del manchón penal, el delantero retrasó el balón para Mac Allister quien definió de primera intención para firmar su doblete.

Golearon a Puerto Rico | AP

Los otros goles

El 2-0 en el partido lo puso Gonzalo Montiel al minuto 23. El lateral derecho apareció dentro del área y tras un pase bombeado de Messi, disparó de volea para anotar un verdadero golazo. Ya en la segunda parte llegó el cuarto tanto gracias a un autogol. Steven Echevarría, el defensor central tuvo la mala suerte de desviar un disparo de Nico Gonzalez, haciendo imposible la atajada para su portero.

Los últimos clavos en el ataúd los puso Lautaro Martínez quien se encargó de marcar un doblete en sólo cinco minutos. El primero llegó tras un pase de Nico González quien apareció en todos los goles del partido, mientras que el segundo fue gracias a una asistencia de su capitán Messi.

Siguen con paso fuerte | X