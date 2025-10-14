Boca Juniors rescindió el contrato de Sergio Romero

El veterano arquero argentino Sergio “Chiquito” Romero puso fin este martes a su etapa en Boca Juniors, luego de rescindir su contrato con el club. El portero, que no defendía la camiseta xeneize desde noviembre de 2024, confirmó que su próximo destino será Argentinos Juniors, equipo que lucha por avanzar a la fase final del torneo Clausura.

“Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos”, escribió Boca Juniors en su cuenta oficial de X despidiendo al portero tras dos tres años juntos.

Se despide del Boca | MEXSPORT

La despedida de Chiquito Romero

Romero, de 38 años, habló ante la prensa tras darse conocer que dejaría al equipo. En conferencia de prensa el futbolista agradeció al conjunto xeneize, destacando su 'renacer' con el equipo. Además reveló que fichará con un nuevo equipo argentino.

“Yo me voy contento. Cuando mucha gente decía que Romero estaba acabado, les he demostrado que no estaba acabado y ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos Juniors. Van a ver que sigo activo”, declaró el guardameta.

Se va contento del equipo | MEXSPORT

La carrera del portero

Sergio Romero fue arquero titular de la Selección Argentina en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En clubes, tuvo una extensa trayectoria en el futbol europeo, defendiendo los colores de AZ Alkmaar, Sampdoria, Mónaco, Manchester United y Venezia, antes de regresar a su país.

En agosto de 2022, Boca Juniors lo contrató para reforzar el arco tras la salida de Agustín Rossi. Con el cuadro azul y oro disputó 88 partidos oficiales, conquistando la Supercopa Argentina 2022 y protagonizando una recordada campaña en la Copa Libertadores 2023, donde fue figura en varias tandas de penales.

Conquistó un título | MEXSPORT

Etapa final con Boca

Tras brillar en la Libertadores del 2023, Romero perdió protagonismo por lesiones y decisiones técnicas, quedando relegado durante gran parte de 2024. Su último partido con Boca fue en noviembre de ese año pues, una lesión lo apartó de las cancha por varios meses.

Próximo destino: Argentinos Juniors

Aunque todavía no hay anuncio oficial, el propio Romero confirmó su intención de unirse a Argentinos Juniors, club que busca clasificar a la fase final del torneo Clausura. El conjunto de La Paternal, podría convertirse en el nuevo escenario donde “Chiquito” Romero intente extender su carrera y demostrar, una vez más, que su vigencia bajo los tres palos sigue intacta.

Se unirá a Argentinos Juniors | MEXSPORT