¡Hora Cero! 'Flaco' Tena se juega el pase al Mundial en el Cuscatlán

No es solo un partido, es una terapia de choque. Para la Selección de Guatemala, el duelo de esta noche (20:00 horas) ante El Salvador en el Cuscatlán es el inicio de la "Operación 9 Puntos", la única ruta matemática que le queda al técnico Luis Fernando ‘Flaco’ Tena para evitar el naufragio en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Luis Fernando Tena busca llegar al Mundial

La Azul y Blanco, con apenas una cosecha de dos unidades en tres jornadas, se encuentra al borde del abismo. Ocupa el último lugar del grupo y, ante la exigente estructura de CONCACAF (solo el líder avanza directo), el margen de error ha desaparecido. La consigna es cruda: ganar los tres partidos restantes (El Salvador, Panamá y Surinam), o decirle adiós al sueño de la primera clasificación mundialista.

Tena sabe que el reto en San Salvador va más allá de lo táctico; es un desafío mental. Por ello, el técnico ha llamado a la "personalidad" de sus jugadores para superar el peso histórico y la presión ambiental del Cuscatlán.

"Espero a un equipo con personalidad, para plantarse en cualquier cancha," enfatizó Tena. La fórmula que busca el estratega mexicano es un equilibrio entre valentía y rigor:

El 'Flaco', que llegó a Guatemala con el objetivo claro de hacer historia, vive ahora su momento más tenso, consciente de la magnitud del encuentro. "Estamos muy conscientes de la importancia del juego", admitió.

Guatemala suma 2 puntos en la eliminatoria | MEXSPORT

En medio de la urgencia, Tena ha blindado una de las posiciones más sensibles: la portería. El técnico acabó con cualquier especulación al ratificar a Nicholas Hagen como el guardián de los tres palos.

"No me ha pasado por la cabeza cambiar de guardameta; contra El Salvador, Nicholas Hagen será el titular”, sentenció. Esta decisión no solo confirma la confianza en el arquero, sino que busca inyectar estabilidad y seguridad en un equipo que necesita solidez defensiva para emprender la hazaña ofensiva.

El destino de Guatemala está echado. Con la Operación 9 Puntos en marcha, el Cuscatlán dictará si el sueño del Flaco Tena se mantiene vivo o si la Bicolor se queda, una vez más, a las puertas de la historia. El grupo tiene "hambre, carácter y compromiso", según su entrenador. Hoy, deberán demostrarlo en el campo.

Tena tiene a Guatemala 'en riesgo' | MEXSPORT