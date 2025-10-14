Así quedó la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 en Asia

A falta de menos de un año para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las confederaciones alrededor del mundo disputan sus Eliminatorias para definir a las Selecciones que las representarán.

Con el aumento a 48 Selecciones Nacionales para el Mundial, varias confederaciones -por no decir todas- sufrieron un cambio de cara a la Copa del Mundo. La Confederación Asiática de Futbol (AFC) amplió sus cupos, por lo que puede tener un total de nueve Selecciones en el siguiente Mundial a celebrarse en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Jordania | AP

Formato de la AFC

En la confederación su formato se estipula de la siguiente manera. La AFC tiene cinco rondas de clasificación -ahora está en marcha la cuarta- que comenzaron en octubre del 2023. En la primera ronda, 20 equipos disputaron una eliminatoria con partidos de ida y vuelta; estos equipos eran los últimos clasificados en el Ranking FIFA.

Los 10 ganadores de esos enfrentamientos clasificaron junto con las otras 26 selecciones restantes a la segunda ronda. Divididos en nueve grupos de cuatro integrantes cada uno, los clasificados a la tercera ronda fueron los dos líderes de cada sector; clasificando 18 selecciones.

Son | AP

Para la tercera, 18 Selecciones buscaron su lugar en la Copa del Mundo. El formato se dividió en tres grupos de seis equipos cada uno, los dos equipos líderes de cada sector (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia y Jordania), clasificaron al próximo Campeonato Mundial.

Tabla del torneo

GRUPO A PTS PJ Irán* 23 10 Uzbekistán* 21 10 Emiratos Árabes Unidos 15 10 Qatar 13 10 Kirguistán 8 10 Corea del Norte 3 10 GRUPO B Corea del Sur* 22 10 Jordania* 16 10 Irak 15 10 Omán 11 10 Palestina 10 10 Kuwait 5 10 GRUPO C Japón* 23 10 Australia* 19 10 Arabia Saudita 13 10 Indonesia 12 10 Baréin 9 10 China 6 10

Cómo quedó la cuarta ronda de las Eliminatorias Asiáticas rumbo al Mundial 2026

Tras la conclusión de la tercera ronda, las seis selecciones restantes, es decir, las que terminaron en tercer y cuarto lugar de cada grupo, pasaron a disputar la cuarta ronda de clasificación de la AFC, etapa que definió los últimos dos boletos directos para Asia rumbo al Mundial 2026.

En esta fase, los seis equipos se dividieron en dos grupos de tres, y juegan partidos en formato de liguilla corta, todos contra todos. Los ganadores de cada grupo obtendrán un pase directo a la Copa del Mundo, mientras que los dos segundos lugares avanzarán a la quinta ronda, una especie de repechaje asiático.

Juego entre Indonesia e Irak I AP

Qatar se quedó con el primer puesto del Grupo A al vencer a los Emiratos Árabes Unidos en la última jornada con un marcador de 2-1, con esto, los qataríes ya son uno de los equipos que estarán en la Copa del Mundo. Por parte del conjunto emiratí, solamente se pudo quedar en puesto de repechaje, mientras que Omán está eliminado de cualquier posibilidad.

Arabia Saudita es el otro equipo que se ha clasificado al empatar a cero goles en contra de Irak, quienes se convirtieron en el rival de los Emiratos Árabes Unidos en el Repechaje. Del Grupo B, la selección que ha quedado eliminada es Indonesia.

GRUPO A EQUIPO JJ GF GC DG PTS Qatar 2 2 1 +1 4 Emiratos Árabes Unidos 2 3 3 0 3 Omán 2 1 2 -1 1