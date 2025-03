Así va la eliminatoria rumbo a al Mundial 2026 en Europa

España se convirtió en el tercer campeón de la historia de la UEFA Nations League al vencer a Croacia en la tanda de penaltis. Con este triunfo, la selección española se une a Portugal y Francia, quienes ganaron las ediciones anteriores del torneo organizado por la UEFA.

En cuanto a los movimientos entre divisiones, Austria, República Checa, Inglaterra y Gales descendieron de la Liga A a la Liga B, mientras que Escocia, Israel, Bosnia y Serbia lograron el ascenso a la máxima categoría.

La Nations League enfrenta a las selecciones europeas según su nivel competitivo y esta fue la cuarta edición del torneo, consolidándose como una parte importante del calendario internacional.

Europa tendrá 16 cupos en el primer Mundial con 48 equipos

El Mundial de 2026 será el primero con 48 selecciones y permitirá a Europa contar con tres plazas más que en Qatar 2022, sumando un total de 16 cupos. Aunque otras confederaciones como Asia y África duplicaron sus representantes, el aumento para Europa es más modesto.

El proceso clasificatorio mantendrá un formato similar al de años anteriores con algunos ajustes. Los 55 países afiliados a la UEFA (con Rusia aún suspendida) fueron divididos en 12 grupos de 4 o 5 equipos, de acuerdo con el sorteo realizado en diciembre de 2024.

Formato

Los ganadores de cada grupo obtendrán su pase directo al Mundial, mientras que los 12 segundos lugares disputarán un playoff junto a cuatro selecciones provenientes de la UEFA Nations League.

En la repesca, los 16 equipos competirán en eliminatorias a partido único. Habrá cuatro llaves y los vencedores de cada una conseguirán los últimos boletos al torneo.

La fase de grupos se jugará en diez jornadas repartidas en cinco semanas a lo largo de 2025, con la última fecha programada para el 10 de noviembre. Los playoffs tendrán lugar en marzo de 2026, coincidiendo con las eliminatorias intercontinentales.

Grupos de las eliminatorias europeas al Mundial 2026

• Grupo A: Ganador Alemania/Italia, Eslovaquia, Irlanda del Norte, Luxemburgo

• Grupo B: Suiza, Suecia, Eslovenia, Kosovo

• Grupo C: Perdedor Portugal/Dinamarca, Grecia, Escocia, Bielorrusia

• Grupo D: Ganador Francia/Croacia, Ucrania, Islandia, Azerbaiyán

• Grupo E: Ganador España/Países Bajos, Turquía, Georgia, Bulgaria

• Grupo F: Ganador Portugal/Dinamarca, Hungría, Irlanda, Armenia

• Grupo G: Perdedor España/Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

• Grupo H: Austria, Rumanía, Bosnia y Herzegovina, Chipre, San Marino

• Grupo I: Perdedor Alemania/Italia, Noruega, Israel, Estonia, Moldavia

• Grupo J: Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajistán, Liechtenstein

• Grupo K: Inglaterra, Serbia, Albania, Letonia, Andorra

• Grupo L: Perdedor Francia/Croacia, República Checa, Montenegro, Islas Feroe, Gibraltar

Cuartos de final de la UEFA Nations League

Partidos de ida – Jueves 20 de marzo

• Países Bajos vs. España

• Croacia vs. Francia

• Dinamarca vs. Portugal

• Italia vs. Alemania

Partidos de vuelta – Domingo 23 de marzo

• España vs. Países Bajos

• Francia vs. Croacia

• Portugal vs. Dinamarca

• Alemania vs. Italia

