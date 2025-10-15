Mateo Chávez valora a Ecuador tras empate con México: "es un rival incómodo"

El lateral mexicano, Mateo Chávez regresó al Estadio Akron, luego de su salida a Europa para jugar con el AZ Alkmaar. El defensor fue titular con la Selección Mexicana en el empate 1-1 ante Ecuador, rival al que valoró por su trabajo en Conmebol.

¿Qué dijo Mateo Chávez tras empate en el México vs Ecuador?

Chávez aseguró que el partido fue complicado, pues considera a Ecuador un rival incómodo y recordó lo que consiguió en las Eliminatorias de Conmebol, en las que se quedó con el segundo lugar con 29 unidades.

“Es un partido muy difícil contra un rival muy incómodo, que en Conmebol hizo un gran trabajo. Un partido especial, personalmente. Satisfecho porque pisé las zonas que querían los entrenadores”, expresó el exjugador de Chivas para TUDN.

Mateo Chávez vive su regreso a Guadalajara

Mateo Chávez regresó al Estadio Akron, casa de Chivas, que fue el escenario de los primeros pasos del lateral mexicano como futbolista profesional, y que además fue un lugar donde brilló para que pudiera llegar al Viejo Continente.

“Claro, es un día especial para mí con la Selección Nacional, donde todo inició. Significó mucho para mí… de tantas emociones me desgasté un poquito. Me hubiera gustado correr un poquito más en los últimos minutos. Hay que seguirse preparando y en la pelea para venir con la Selección”, sentenció Chávez.

La Selección Mexicana no pudo reencontrarse con el triunfo en su visita a Guadalajara, en su último juego en territorio tapatío. A México no le alcanzó, luego de igualar 1 a 1 ante Ecuador, por lo que el equipo tricolor se fue entre abucheos por la afición en el Estadio Akron.

México intentó, pero generó poco; los dirigidos por Javier Aguirre tuvieron pocas ideas en ofensiva, mientras que Ecuador sobrellevó el juego al cederle el balón al conjunto local y dejar que el tiempo transcurriera.

Cerca de 41 mil aficionados se despidieron de México entre abucheos, después de que no convenció la última prueba del equipo Tricolor en Guadalajara de cara a la Copa del Mundo.

