Javier Aguirre preocupa tras empate ante Ecuador: 'Seguimos buscando jugadores'

La Selección Mexicana concluyó su participación en esta Fecha FIFA con balance negativo tras perder con Colombia y empatar ante Ecuador, tras el término del partido Javier Aguirre aseguró que aún no tienen definida la base que irá al Mundial.

"Estamos buscando jugadores, necesitamos los mejores 25 para el Mundial de una población de 50 y 60, no los hemos encontrado", señaló.

Tala Rangel durante el partido | IMAGO7

DESTACA EL CAMBIO DE ACTITUD

De igual manera, Javier Aguirre destacó el cambio de actitud de sus futbolistas en el encuentro ante Ecuador, ya que en actitud, voluntad y esfuerzo no tiene nada que reprocharles a sus jugadores.

“El cambio fue de actitud. Seguramente obedece a que nos tuvimos pronto en el marcador, que estás en casa con tu gente, con las modificaciones que hablábamos. A mí me da la sensación de que hoy, en cuanto a actitud, a voluntad, a esfuerzo, no tengo nada que reprocharles a los jugadores. Sí, en otros asuntos.

“En el trabajo defensivo de repente flojeamos un poco, de repente en el área rival, como tú hablabas con tu colega, nos faltó ser más determinados para entrar, para ir. No sé, no encuentro las palabras, pero no sé si merecíamos ganar, pero tampoco perder”, agregó.

ELOGIÓ A BERTERAME

Al final, reconoció que en el tema de la delantera es la posición en la que menor preocupación tiene, ya que tiene múltiples variantes y cuenta con Germán Berterame, quien aseguró que es mexicano y lo tienen que aprovechar porque está en un gran momento.

“Raúl, decidimos no traerlo por ese golpe en las costillas. Y sí, es una buena opción. Germán está haciendo goles, ‘Memote’ tiene un problema serio, y Ángel Sepúlveda ya está de regreso. Entonces, con eso nos movemos. Incluso Julián Quiñones puede jugar de segundo o de nueve.

“Estoy tranquilo en esa posición, porque la vez pasada con Corea hicieron gol los dos Jiménez; hoy hace ‘Berte’ y tuvo el palo contra Colombia; es un jugador que está de dulce, como se dice, y es mexicano, hay que aprovecharnos”, concluyó.

Berterame marcó para el Tri | MEXSPORT

AGUIRRE REVELÓ ENCONTRONAZO CON ENNER VALENCIA

Durante el juego entre México y Ecuador, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, se hizo de palabras con el delantero Enner Valencia, después de que consideró que fingió una falta.

El “Vasco” reveló la manera en la que se enfrascó con el ahora delantero del Pachuca; sin embargo, detalló que todo quedó en la cancha y no hubo más inconvenientes.

“Nos abrazamos en el túnel, lo reconozco hace tiempo, es muy buen muchacho y claro, casi que había fingido en el penalti y él se reía y luego nos disculpábamos, nos abrazamos y nos inventábamos la madre, pero a gusto, sin ofensas.

“Pero bien, lo arreglamos aquí abajo; es un buen muchacho, es un gran elemento, un gran código en casa, en México; de esos queremos gente buena, profesional, goleadora. Le dije todo eso a él, me gustó mucho”, señaló.