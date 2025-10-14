México mejora pero no pasa del empate ante Ecuador y se va entre abucheos

Sigue sin levantar el Tri. La Selección Mexicana no pudo reencontrarse con el triunfo en su visita a Guadalajara, en su último juego en territorio tapatío. A México no le alcanzó, luego de igualar 1 a 1 ante Ecuador, por lo que el equipo tricolor se fue entre abucheos por la afición en el Estadio Akron.

Algunos aficionados no habían llegado a su lugar cuando México ya se había adelantado en el marcador. William Pacho y Pedro Vite se equivocaron en la salida, por lo que entregaron la pelota a Erick Sánchez, quien rebotó el balón y le cayó a Germán Berterame, quien no perdonó para colocar el 1 a 0 en el marcador. El goleador de Rayados festejó de manera efusiva su primer gol con la Selección Mexicana.

Posteriormente, Ecuador comenzó a tomar las riendas en el juego, después de que comenzó a generar peligro en el marco mexicano. Los sudamericanos se mostraron poco a poco más cómodos en el terreno de juego y de esta manera se generó el gol del empate.

Marcó para el Tri | MEXSPORT

Polémico penal

En un mal pase de Luis Romo Enner Valencia, delantero del Pachuca, quedó mano a mano ante Raúl Rangel; sin embargo, la pelota se quedó atrás y no se generó mayor peligro. Pese a eso, el “Tala” derribó a Valencia sin la pelota, pero no se sancionó la pena máxima.

Minutos más tarde, la jugada se revisó en el VAR, por lo que el árbitro central determinó que el arquero de Chivas tocó al delantero ecuatoriano sin la pelota, por lo que se sancionó el penal, mismo que fue ejecutado de gran manera por Jordy Alcivar, para igualar el encuentro con el 1 a 1.

Empataron de penal | MEXSPORT

Abuchearon al Tri

México intentó, pero generó poco; los dirigidos por Javier Aguirre tuvieron pocas ideas en ofensiva, mientras que Ecuador sobrellevó el juego cediéndole el balón al conjunto local.

Al medio tiempo, la Selección Mexicana fue despedida entre abucheos, después del futbol mostrado, luego de que la afición tapatía no tuvo la mejor de las exhibiciones del equipo mexicano.

Abuchearon al equipo | MEXSPORT

En la parte complementaria, la historia fue la misma, motivo por el que Aguirre cambió la tercia en ofensiva, con César Huerta, Santiago Giménez y Alexis Vega, en la búsqueda de encontrar una variante o un destello para conseguir el tanto que les diera la victoria.

Cerca del final del encuentro, Marcel Ruiz estuvo cerca de cerrar con victoria el encuentro, después de que quedó mano a mano ante el arquero rival; sin embargo, este no logró convertir el tanto, ahogando el grito de gol en la afición tapatía.

En la parte final del encuentro, llegó el grito homofóbico, además del grito de la afición de manera coreada: “Fuera Aguirre, fuera Aguirre” a manera de protesta.

Cerca de 41 mil aficionados se despidieron de México haciéndose sentir entre abucheos, después de que no convenció la última prueba del equipo Tricolor en Guadalajara de cara a la Copa del Mundo.

Pidieron la salida de Aguirre | MEXSPORT