¡Polémica en Zapopan! Ecuador empató el juego ante México vía penal marcado por el VAR

El partido entre México y Ecuador en el Estadio Akron ha tenido un buen ritmo, goles y además polémica, ya que después de que México se fuera al frente con el gol de Germán Berterame, el equipo visitante logró empatar el partido con un polémico penal cobrado de buena manera por parte de su número ocho: Jordy Alcívar.

Tanto la gente, así como el cuerpo técnico reclamaron de fuerte manera en el Estadio Akron, pues cuando la jugada terminó, el árbitro no marcó nada, fue hasta unos minutos después cuando el VAR la revisó y la pena máxima fue otorgada.

México y Ecuador juegan en el Estadio Akron | Imago7

México era superior, pero...

A pesar del fuerte golpe anímico en contra que significó la derrota ante Colombia por goleada, México salió a enfrentar a Ecuador con un estilo de futbol mejorado, ya que fue apenas al minuto 2 cuando tras una equivocación en el fondo de parte de Pedro Vite, el Tri presionó para que Germán Berterame recuperara y con una buena definición venciera a Galíndez adelantando a México.

Desafortunadamente, a pesar de haber sido mejor en gran parte del inicio del partido, México tuvo una equivocación de Luis Romo, quien entregó mal el balón para su defensa, quedando todo en un derribo de Rangel sobre Enner Valencia, quien reclamó de manera inmediata, pero el árbitro marcó el penal hasta unos minutos después, cuando el VAR le indicó que así tenía que ser.

Berterame adelantó al Tri | Imago7

Ya con el penal marcado, se hizo cambio de cobrador en tres ocasiones, primero era John Yeboah, luego fue Enner Valencia y este último entregó el balón para Jordy Alcívar, quien intercambió por gol, venciendo a ‘Tala’ Rangel, desatando la molestia de jugadores y cuerpo técnico de México.

¿Qué sigue para el Tri del 'Vasco'?

México está por concluir su gira ante selecciones sudamericanas y ya prepara nuevos partidos de práctica rumbo a la Copa del Mundo 2026. Según David Medrano, la directiva de la Selección Mexicana, a petición de Javier Aguirre, analiza enfrentar a tres equipos de CONCACAF en enero: Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala y Olimpia de Honduras.

Alcívar puso 'tablas' en el marcador | MexSport

Aunque aún no se definen las sedes, la dinámica sería similar a la gira por Sudamérica, donde México jugó ante River Plate e Inter de Porto Alegre en sus respectivos países. Estos duelos servirán para mantener el ritmo y fortalecer la base del equipo.

Tras caer 4-0 ante Colombia, México enfrenta de momento a Ecuador en el Estadio Akron y cerrará el año con partidos ante Uruguay el 15 de noviembre en Torreón y Paraguay el 18 en el Alamodome. Con estos choques y los centroamericanos en puerta, el Tri afina su camino rumbo al Mundial 2026.

Hirving Lozano ha tenido mucha participación | Imago7