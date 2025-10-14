México vs Ecuador EN VIVO Partido Amistoso Internacional

Conato de bronca en el partido | Imago7

SE TERMINA EL PARTIDO; MÉXICO 1-1 ECUADOR

90+3': Desperdicio del córner.

90+2': Ecuador busca ganar al final del partido; tiro de esquina.

90': Se agregan tres minutos al partido.

Gran actuación de Enner Valencia | Imago7

86': Gran pase de Santiago Giménez que Marcel Ruíz remata; Galindez evita la ventaja mexicana.

80': Cambios para Ecuador: Entrarán John Mercado y Jhoanner Chávez; se van Yaimar Medina y John Yeboah.

75': Cambios para México: Se van Julián Quiñones y 'Chiquito' Sánchez; entran Alexis Vega y Alexis Gutiérrez.

71': Se arma la bronca en el Estadio Akron después de una falta fuerte de 'Chiquito' Sánchez.

66': Cambios de Ecuador: Entran Leonardo Campana y Patrik Mercado; sale Pedro Vite y Enner Valencia

Aguirre vive con intensidad el duelo | Imago7

60': Cambios para México: Entrarán Santiago Giménez, Marcel Ruíz y 'Chino' Huerta; salen Hirving Lozano, Luis Romo y Germán Berterame.

59': Gran jugada de Ecuador que Rangel salva con valentía.

54': Córner para Ecuador rematado por Valencia y atajado por Rangel.

50': Tiro de esquina para México; jugada completamente desperdiciada.

INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Cambio en Ecuador: Entra Nilson Angulo, sale Alan Minda.

Erick Sánchez ha sido de los mejores para México | Imago7

45+4': TERMINA EL PRIMER TIEMPO EN EL ESTADIO AKRON: MÉXICO 1-1 ECUADOR

45': Ecuador pone la balanza a su favor, comienza a tener más jugadas de peligro.

38': Gran centro de Quiñones rematado de cabeza por Erick Sánchez; todo termina en las manos del portero ecuatoriano.

33': Otra buena jugada de México que termina en otro saque de meta.

32': Disparo potente de Israel Reyes, tapa Galindez.

28': Cambio de Ecuador; sale Angelo Preciado, entra Kendry Páez.

26': Buena jugada de Erick Sánchez que termina con otro disparo desperdiciado para México.

Festejo ecuatoriano | MexSport

19': ¡GOOOOOOL DE ECUADOR! Jordy Alcívar empata el juego vía penal.

17': El árbitro marca penal a favor de la selección ecuatoriana; cobrará Ancívar.

15': El árbitro revisará la jugada; posible penal para Ecuador.

Lozano comienza a ser de los más importantes | Imago7

14': Equivocación en el fondo para el Tri; Ecuador por poco aprovecha para empatar.

12': Nueva jugada de peligro para México que deja escapar Julián Quiñones.

11': Lozano impactó directo a la barrera, 'Chiquito' Sánchez recupera, para entregar con Hirving una vez más y falla el disparo.

10': Falta sobre 'Chucky' Lozano; tiro libre para México.

5': Disparo al arco por parte de Yeboah; ataja Rangel.

Festejo del delantero de Rayados | Imago7

3': ¡GOOOOOOOL DE MÉXICO! Anotado por Germán Berterame aprovechando una mala salida ecuatoriana.

1': Primera complicación mexicana con el balón en los pies del 'Tala' Rangel; todo queda en saque de banda para el Tri.

INICIA EL PARTIDO EN EL ESTADIO AKRON

Se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la situación climática en el país.

Se entona el Himno Nacional de México interpretado por Camila Fernández.

Se entona el Himno Nacional de Ecuador.

Saltan ambas selecciones al terreno de juego; vendrán los himnos nacionales.

Los equipos ya están en el túnel del Estadio Akron preparándose para salir al campo.

Alineaciones del partido

Así alinea Ecuador

Así alinea México

Hace apenas unos días, la Selección Mexicana sufrió una dura derrota ante Colombia por 4-0 en Arlington, Texas, resultado que encendió las alarmas en el entorno del Tri. Ahora, con un nuevo compromiso amistoso en puerta frente a Ecuador, el equipo dirigido por Javier Aguirre necesita más que un buen resultado: necesita recuperar credibilidad y confianza.

El partido amistoso se disputará en Guadalajara, en el Estadio Akron, ciudad que será sede de partidos del Mundial 2026. La elección de ese escenario no es casual: se busca preparar logística, ambiente y dar oportunidades para que la hinchada acuda a respaldar al equipo, aunque la aceptación popular no ha sido uniforme.

La presión en el ambiente es evidente. A un año del Mundial, el plantel mexicano no ha logrado consolidarse como un bloque sólido. Las dudas sobre el estilo de juego, la estabilidad del técnico y el temple de los jugadores resurgen con fuerza. Frente a Ecuador, el Tri tiene la obligación de ganar y mostrar un avance real.

Cómo llegan México y Ecuador al duelo

México volvió al territorio nacional en medio de críticas y con el deber de recomponer su imagen. La derrota ante Colombia fue una de las más humillantes de la era Aguirre, tanto por el marcador como por la pobre actuación colectiva. Ese antecedente pesa en la moral del equipo.

Ecuador, por su parte, llega con un empate ante Estados Unidos (1-1) como preparación. El equipo sudamericano ha mostrado una orden defensiva interesante y cuenta con referentes con experiencia, como Enner Valencia, que es figura conocida también para los seguidores mexicanos. Además, tiene elementos de proyección como Estupiñán, Pacho y Ordóñez que apuntalan la retaguardia.

En los enfrentamientos pasados, México no ha conseguido dominio absoluto frente a Ecuador. En la Copa América 2024 empataron 0-0, y en partidos amistosos recientes cada selección ha sumado triunfos. Estadísticamente, en los últimos cinco enfrentamientos México registra dos empates, dos victorias para Ecuador y un solo triunfo para el Tri.

Del lado mexicano, se espera que Aguirre realice ajustes, especialmente en el sistema defensivo. La línea integrada por César Montes y Johan Vásquez será fundamental para frenar los embates ecuatorianos. En el medio, nombres como Erik Lira y Marcel Ruiz pueden aportar equilibrio y transición hacia el ataque.