¿A quién ha vencido el Tri del Vasco Aguirre? El pobre balance de México ante selecciones del Top 25 FIFA

¿A quiénes le ha ganado el Vasco? Javier Aguirre está viviendo un momento complicado con la Selección Mexicana, pues los buenos resultados no lo han acompañado y es por eso que ya arrancaron las críticas.

El Tricolor no ha podido encontrar su mejor forma, con lo que han perdido algunos partidos importantes en los últimos duelos y esto se da a solo meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026.

Cuando se trata de enfrentar a selecciones que están en buenos lugares del Ranking FIFA, los resultados no son los mejores para el Tri, pues solo ha vencido a Estados Unidos de rivales que actualmente están en el Top 25.

Se alistan para el Mundial | MEXSPORT

LISTA DE PARTIDOS (ranking FIFA)

Victorias

Nueva Zelanda (83)

Estados Unidos (16)

Honduras (65)

Canadá (26)

Panamá (29)

Turquía (27)

República Dominicana (142)

Surinam (131)

Arabia Saudita (59)

Empates

Canadá (26)

Costa Rica (47)

Japón (19)

Corea del Sur (23)

Derrotas

Honduras (65)

Suiza (17)

Colombia (13)

ha dirigido 16 partidos | MEXSPORT

VS selecciones en Top 25 del Ranking

2 triunfos (ambos ante Estados Unidos)

2 empates (Japón y Corea)

2 derrotas (Suiza y Colombia)

Con esta lista queda claro que las cosas no avanzan de la mejor manera para la selección cuando se trata de enfrentar a selecciones que están en el Top 25. Ante estos países, ha caído en 2 ocasiones, además de 2 empates y solo 2 triunfos, que fueron ante Estados Unidos.

Sólo ha vencido a USA | MEXSPORT

TOCA ECUADOR

Ahora, La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Ecuador en partido amistoso en esta Fecha FIFA. Los ecuatorianos se encuentran en el lugar 24 del Ranking actual.

Busca vencer a Ecuador | MEXSPORT