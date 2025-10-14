¿A quién ha vencido el Tri del Vasco Aguirre? El pobre balance de México ante selecciones del Top 25 FIFA

¿A quiénes le ha ganado el Vasco? Javier Aguirre está viviendo un momento complicado con la Selección Mexicana, pues los buenos resultados no lo han acompañado y es por eso que ya arrancaron las críticas.
El Tricolor no ha podido encontrar su mejor forma, con lo que han perdido algunos partidos importantes en los últimos duelos y esto se da a solo meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026.
Cuando se trata de enfrentar a selecciones que están en buenos lugares del Ranking FIFA, los resultados no son los mejores para el Tri, pues solo ha vencido a Estados Unidos de rivales que actualmente están en el Top 25.
LISTA DE PARTIDOS (ranking FIFA)
Victorias
- Nueva Zelanda (83)
- Estados Unidos (16)
- Honduras (65)
- Canadá (26)
- Panamá (29)
- Turquía (27)
- República Dominicana (142)
- Surinam (131)
- Arabia Saudita (59)
Empates
- Canadá (26)
- Costa Rica (47)
- Japón (19)
- Corea del Sur (23)
Derrotas
- Honduras (65)
- Suiza (17)
- Colombia (13)
VS selecciones en Top 25 del Ranking
- 2 triunfos (ambos ante Estados Unidos)
- 2 empates (Japón y Corea)
- 2 derrotas (Suiza y Colombia)
Con esta lista queda claro que las cosas no avanzan de la mejor manera para la selección cuando se trata de enfrentar a selecciones que están en el Top 25. Ante estos países, ha caído en 2 ocasiones, además de 2 empates y solo 2 triunfos, que fueron ante Estados Unidos.
TOCA ECUADOR
Ahora, La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Ecuador en partido amistoso en esta Fecha FIFA. Los ecuatorianos se encuentran en el lugar 24 del Ranking actual.