¿A quién ha vencido el Tri del Vasco Aguirre? El pobre balance de México ante selecciones del Top 25 FIFA

Javier Aguirre ha batallado en su tercera etapa al mando de la Selección Mexicana

¿A quién ha vencido el Tri del Vasco Aguirre? El pobre balance de México ante selecciones del Top 25 FIFA
Han batallado contra los top | MEXSPORT
Esteban Garrido
14 de Octubre de 2025

¿A quiénes le ha ganado el Vasco? Javier Aguirre está viviendo un momento complicado con la Selección Mexicana, pues los buenos resultados no lo han acompañado y es por eso que ya arrancaron las críticas.

El Tricolor no ha podido encontrar su mejor forma, con lo que han perdido algunos partidos importantes en los últimos duelos y esto se da a solo meses de que arranque la Copa del Mundo del 2026.

Cuando se trata de enfrentar a selecciones que están en buenos lugares del Ranking FIFA, los resultados no son los mejores para el Tri, pues solo ha vencido a Estados Unidos de rivales que actualmente están en el Top 25.

Se alistan para el Mundial
Se alistan para el Mundial | MEXSPORT

LISTA DE PARTIDOS (ranking FIFA) 

Victorias

  • Nueva Zelanda (83)
  • Estados Unidos (16)
  • Honduras (65)
  • Canadá (26)
  • Panamá (29)
  • Turquía (27)
  • República Dominicana (142)
  • Surinam (131)
  • Arabia Saudita (59)

Empates 

  • Canadá (26)
  • Costa Rica (47)
  • Japón (19)
  • Corea del Sur (23)

Derrotas 

  • Honduras (65)
  • Suiza (17)
  • Colombia (13)
ha dirigido 16 partidos
ha dirigido 16 partidos | MEXSPORT

VS selecciones en Top 25 del Ranking 

  • 2 triunfos (ambos ante Estados Unidos)
  • 2 empates (Japón y Corea)
  • 2 derrotas (Suiza y Colombia)

Con esta lista queda claro que las cosas no avanzan de la mejor manera para la selección cuando se trata de enfrentar a selecciones que están en el Top 25. Ante estos países, ha caído en 2 ocasiones, además de 2 empates y solo 2 triunfos, que fueron ante Estados Unidos.

Sólo ha vencido a USA
Sólo ha vencido a USA | MEXSPORT

TOCA ECUADOR

Ahora, La Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentará a Ecuador en partido amistoso en esta Fecha FIFA. Los ecuatorianos se encuentran en el lugar 24 del Ranking actual.

Busca vencer a Ecuador
Busca vencer a Ecuador | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

¿Se llenará el Akron?

Selección Mexicana | 14/10/2025

¿Se llenará el Akron? México vs Ecuador con boletos disponibles para duelo de esta noche
Miguel Herrera despide con dolor al doctor Gerardo Aguilar

Selección Mexicana | 14/10/2025

Miguel Herrera despide con dolor al doctor Gerardo Aguilar
Gilberto Mora cumplió 17 años este martes

Selección Mexicana | 14/10/2025

Gilberto Mora, la joya que llena de esperanza a México, cumple 17 años
Te recomendamos
Selección Mexicana continuará con gira por México y planea un partido en Puebla
Selección Mexicana
Futbol
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 