¿Se llenará el Akron? México vs Ecuador con boletos disponibles para duelo de esta noche

La Selección Mexicana se enfrenta a Ecuador, de Sebastián de Becaccece, en Guadalajara en busca de apagar la ola de críticas generada tras la goleada a manos de Colombia que terminó con marcador de 4-0 en Arlington, Texas.

Uno de los temas que se tenían en el reflector era cómo reaccionarían los aficionados para este partido tras la exhibición mostrada en Estados Unidos; sin embargo, todo indica que el Akron estará lleno para el juego ante los sudamericanos.

Selección Mexicana l IMAGO7

De cuadro con Alfredo Olivares hay hasta el momento un 85 por ciento de aficionados que se darán cita al partido: “Hay que comentar algo, cuando uno abre el panorama de los boletos que hay, cuando se ve el estadio hay muchas zonas que aparecen disponibles pero a la hora que seleccionas son pocos los boletos que quedan”

“Pero a la hora que ingresas la única de boletos de fila que quedan…Yo le calculo un 85 por ciento”, terminó por resaltar durante la emisión de Infiltrados (Programa que puedes seguir a partir de las 13:00hrs en las distintas plataformas de Récord).

Tri l IMAGO7

Andrés Vaca arremete contra el Vasco

La ola de críticas se ha desatado con Javier Aguirre y la Selección Mexicana y dos de los principales narradores de TUDN y TV Azteca han dejado sentenciado al combinado nacional que mostró una de sus peores versiones ante Colombia.

Andrés Vaca fue uno de los que lanzó y especialmente sobre el entrenador mexicano tras el partido en Arlington, Texas: “Todos, absolutamente todos sus cambios, son hombre por hombre. Así tendrá que improvisar con jugadores que ni siquiera juegan en su posición. Nunca te plantea algo distinto. Y juega siempre igual. Una lágrima”, mencionó Vaca.

México l IMAGO7

¿Qué dijo Martinoli?

Por su parte, Martinoli resaltó durante su narración: “La liga mexicana en vez de estar pensando que es lo que hacen en la liga de Francia o en la España tendría que estar pensando cómo le hacen en la liga colombiana para poder exportar este tipo de futbolistas jueguen en otros equipos de Europa.”

Finalmente, continuó resaltando que es en combinados como Colombia y no con potencias como las europeas que tengan participación porque es allí donde se debe poner la mirada no en España o en Inglaterra”.