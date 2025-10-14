Miguel Herrera despide con dolor al doctor Gerardo Aguilar

El director técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel 'Piojo' Herrera, compartió un emotivo mensaje a través de redes sociales para despedir al doctor Gerardo Aguilar, médico deportivo que formó parte de su equipo de trabajo en la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de Rusia 2018.

"Con gran dolor despedimos al Dr. Gerardo Aguilar, excelente ser humano, te voy a extrañar. QEPD amigo", escribió el estratega mexicano en una historia de Instagram, acompañada de imágenes del médico fallecido. La publicación fue el único mensaje público conocido hasta el momento relacionado con la muerte de Aguilar.

Herrera mandó un mensaje de despedida al Dr. Aguilar | CAPTURA

Hasta ahora, ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ni la propia Selección Mexicana han emitido algún comunicado oficial respecto al fallecimiento del doctor Aguilar. Tampoco se han revelado detalles sobre las causas de su muerte ni su estado de salud previo. Este silencio institucional contrasta con el afecto demostrado por Miguel Herrera, quien tuvo una larga relación profesional y de amistad con el doctor Aguilar.

¿Cómo se conocieron Miguel Herrera y Aguilar?

El vínculo entre Herrera y Aguilar se remonta a los años 90, cuando ambos coincidieron en Toros Neza: el primero como jugador, el segundo como médico del club. Ahí comenzó una amistad que se mantuvo con el paso del tiempo.

Aguilar se sumó a la Selección Mexicana en 2014 | MEXSPORT

Años después, en 2008, volvieron a encontrarse profesionalmente en los Tiburones Rojos del Veracruz. Herrera dirigía al equipo y Aguilar se desempeñaba nuevamente como médico. Aunque sus caminos se separaron en distintas etapas, la relación profesional y personal se mantuvo sólida.

El médico decía “no” por lealtad a Veracruz

Pese a tener oportunidades para sumarse a otros proyectos, como Atlanta, América y Rayados de Monterrey, Aguilar siempre expresó su compromiso con los Tiburones Rojos. “Yo no me iré de Tiburones, me considero un veracruzano por adopción; además yo estaré con Tiburones hasta la muerte”, declaró el doctor en 2014, al dejar finalmente al club para integrarse al cuerpo técnico de Herrera en la Selección Mexicana.

Gerardo Aguilar como médico de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Según sus propias palabras, el vínculo con figuras como Herrera y Fidel Kuri Grajales fue clave para concretar su incorporación al proyecto rumbo a Rusia 2018. “Esto es gracias a la trayectoria que llevamos en el medio, tengo amigos como Herrera, Fidel Kuri, padre e hijo, ellos también son parte de este logro y gracias a la confianza que ellos han depositado en mí”, mencionó Aguilar al despedirse del equipo veracruzano.

Miguel Herrera es, hasta ahora, el único integrante del futbol nacional que ha hecho pública su despedida. El gremio médico y deportivo queda a la espera de más pronunciamientos y de información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento.

El Dr. Aguilar formó parte de la Selección Mexicana | MEXSPORT