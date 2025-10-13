¡Pura vida! Costa Rica de Miguel Herrera vence a Nicaragua y se mantiene en la lucha por la Copa del Mundo

Pura vida para los ticos. Costa Rica ‘respira’ en las Eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Con una actuación estelar de Alonso Martínez, los dirigidos por Miguel Herrera golearon 4-1 a Nicaragua en San José, para así conseguir su primer victoria en su camino al Mundial y de momento, colocarse en puestos para calificar al repechaje intercontinental.

Desde los primeros minutos, la intensidad de los ticos se hizo sentir en el Estadio Nacional de Costa Rica. Ante la urgencia de ganar, tanto los jugadores como la afición salieron ‘conectados’ en busca de la victoria que los metiera nuevamente en puestos con posibilidades de ir al Mundial. Y muy pronto, la escuadra nacional de Costa Rica se puso adelante en la pizarra.

Costa Rica se ha llevado el resultado a favor en casa | MexSport

Los ticos a la alza

Desde un saque de banda por la banda izquierda, fue Joseph Mora el que prolongó el balón para Manfred Ugalde. Dentro del área, el mismo cabeceó la esférica para apoyarse con Alonso Martínez, quien recibió con el pecho y tras un bote, remató de volea con la pierna zurda y a primer poste, para así dejar sin reacción al arquero rival Miguel Rodríguez y convertir el 1-0 que le daba esperanzas a los ticos.

Con la pizarra a su favor, el cuadro costarricense mantenía su ímpetu para atacar, pero sin descuidar la zona defensiva. Aún con esto, la selección visitante, luego de una gran jugada colectiva, logró igualar el encuentro. Al minuto 25, tras una serie de pases entre Juan Barrera y Bancy Hernández, fue este último el que entró al área y con un centro raso asistió a Junior Arteaga, quien con una marca férrea y casi en el suelo remató y venció a Keylor Navas para poner el 1-1.

El 'Piojo' logró una victoria importante | MexSport

Sin embargo, el combinado de casa no quería sufrir y de inmediato retomaron la ventaja. Al minuto 28, luego de un tiro de esquina que fue directo al manchón de penalti, el veterano Kendall Waston se elevó y con un cabezazo le puso la esférica en el área chica a Alonso Martínez, para que con un toque sutil rematara frente al arquero rival y pusiera el 2-1 en la pizarra. Tras esto, Costa Rica todavía tuvo opciones de gol, pero no fueron contundentes y dicho marcador prevaleció hasta el descanso.

Contundente victoria

Muy temprano en la segunda parte, la escuadra local nuevamente entró con intensidad y tras un descuido rival logró aumentar su ventaja. Al minuto 48, luego de una presión alta, el arquero nicaragüense se equivocó al intentar despejar el balón y le cayó a una pieza clave para Miguel Herrera. Fuera del área, Manfred Ugalde disparó de primera intención tras el ‘regalo’ del portero rival y puso el 3-1 que inclinaba el partido a favor de los ticos.

Los nicaragüenses no pudieron oponer resistencia | MexSport

Además del tanto, Ugalde se consagró como el elemento más importante durante la estancia de Miguel Herrera al frente de Costa Rica. Desde que el mexicano tomó la Selección Centroamericana, Manfred registra ocho goles y cinco asistencias, convirtiéndose en el jugador líder en ambas estadísticas. Y ya al 94’, Francisco Calvo hizo el 4-1 definitivo.

Con esta victoria, Costa Rica y Miguel Herrera se colocaron en segundo lugar del Grupo C con seis puntos tras cuatro partidos. Así, los ticos se pusieron, de momento, en puestos de repechaje intercontinental, pues entrarían como uno de los mejores segundos lugares. Sin embargo, aún tienen que esperar los resultados de Jamaica, Panamá y El Salvador de este martes 14 de octubre.

Costa Rica ahora es el segundo lugar de su grupo | MexSport

En la Fecha FIFA de noviembre, los costarricenses y el ‘Piojo’ buscarán amarrar su boleto a la Copa del Mundo de 2026. Si ganan sus dos partidos, serían líderes de grupo y pasarían directo al Mundial. Primero, el jueves 13 de noviembre visitarán a Haití en un duelo clave y para cerrar las Eliminatorias recibirán en San José a Honduras el martes 18 de noviembre.