Selección Mexicana enfrentará a clubes de CONCACAF en enero

México se encuentra por terminar su gira ante selecciones sudamericanas y ya tiene en la mira a sus siguientes rivales que servirán de práctica de cara a la Copa del Mundo de 2026; los directivos del equipo mexicano ya tienen una lista de los posibles siguientes oponentes del Tri en el mes de enero, con la mira puesta en Centroamérica, específicamente con algunos clubes.

De acuerdo con información de David Medrano, son tres equipos de CONCACAF los que tiene en la mira la directiva de la Selección Mexicana para que, como pedido de Javier Aguirre, se conviertan en los siguientes partidos de preparación de la escuadra azteca.

El cuerpo técnico del Tri planea nuevos compromisos internacionales | MexSport

¿Quiénes serán los próximos rivales de México?

Pese a que por el momento no se sabe en dónde serían los partidos, David Medrano ha informado quiénes son los candidatos a enfrentarse al Tri. Se trata de Alianza de El Salvador, Comunicaciones de Guatemala y Olimpia de Honduras los que 'levantan la mano' dentro de los nombres que se han barajeado como posibles opciones, saliendo de estos tres el par de rivales.

Seguramente la dinámica será muy similar a la gira por Sudamérica, cuando México se enfrentó a River Plate y a Inter de Porto Alegre, viajando a los países de origen de ambos clubes para poderlos enfrentar en sus estadios rodeados de su afición.

Aguirre habría pedido a los rivales de Centroamérica | MexSport

Última Fecha FIFA del 2025

Después de haber perdido ante Colombia por un abultado marcador de 4-0, México ha viajado a Guadalajara para enfrentar a Ecuador en el Estadio Akron, cerrando así su participación en el mes de octubre, por lo que tendrá que esperar poco más de un mes para volver a tener partidos de práctica de cara al Mundial.

Es por ello que el Tri también ya tiene definidos a los equipos que enfrentará en el penúltimo mes del año como sus últimos rivales en 2025 preparándose para la Copa. Será ante Uruguay el siguiente 15 de noviembre en el Estadio de Santos Laguna, para posteriormente enfrentarse a Paraguay el 18 del mismo mes en el Alamodome de Texas.

México se prepara para enfrentar a Ecuador | MexSport

Con el partido ante los ecuatorianos aún pendiente, los dos partidos de noviembre y los encuentros ante centroamericanos en enero, básicamente la Selección Mexicana estará cerrando su preparación previa al Mundial; sin embargo, aún hay posibilidad de que algún otro partido se sume en los primeros meses del 2026 previo al torneo.

Cabe resaltar que algunos de los partidos que conforman esta preparación para los mexicanos no son parte de una Fecha FIFA, por lo que es probable que no se pueda contar con algunos o la gran mayoría de jugadores mexicanos que militan en Europa.

Mascotas del Mundial de 2026 | MexSport