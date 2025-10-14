La Fecha FIFA de octubre dejó un nuevo capítulo de polémica durante el partido amistoso entre México y Ecuador, donde el delantero Enner Valencia protagonizó un curioso cruce con el técnico del Tri, Javier “Vasco” Aguirre. El encuentro, disputado con alta tensión tras la goleada sufrida ante Colombia, terminó por generar más ruido fuera de la cancha que dentro de ella.

Después del duro 4-0 recibido frente a Colombia, la Selección Mexicana llegaba con la obligación de mostrar una mejor cara. Enfrente tenía a un rival complicado en Ecuador, segundo lugar en las pasadas eliminatorias de Conmebol.

El Tri comenzó el partido con intensidad y rápidamente se puso en ventaja gracias a un error defensivo de los sudamericanos. Germán Berterame, delantero de Monterrey, aprovechó la desconcentración rival y marcó el 1-0 apenas al minuto 2. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Ecuador empató antes del minuto 20 con un penal generado por Enner Valencia.

Enfrentaron a Ecuador | MEXSPORT

La jugada que encendió la polémica

El experimentado atacante ecuatoriano, máximo goleador histórico de su selección, volvió a ser protagonista. Aunque no fue él quien ejecutó el penal, sí fue quien provocó la falta dentro del área, tras un contacto con el portero Raúl “Tala” Rangel.

Valencia encaró mano a mano al arquero mexicano y, al notar la salida, se lanzó buscando el contacto que terminó por generar la falta. Esta acción pareció molestar profundamente a Javier Aguirre, quien desde la zona técnica habría manifestado su desacuerdo con gestos y palabras dirigidas al jugador ecuatoriano.

De acuerdo con reportes en cancha, el “Vasco” lanzó varias críticas al delantero por “exagerar” el contacto y provocar el penal. Sin embargo, el intercambio no quedó ahí.

La jugada generó polémica | MEXSPORT

¿Enner Valencia mandó callar al Vasco Aguirre?

Minutos después de la jugada polémica, las cámaras de televisión captaron un momento curioso. Enner Valencia, mientras el juego continuaba, llevó su dedo a los labios en señal de “guardar silencio”, mirando en dirección al banquillo mexicano.

Aunque no se escucha claramente si hubo palabras entre ambos, la dirección de la mirada del atacante y el gesto fueron interpretados por muchos como una respuesta directa a las críticas del técnico mexicano. El gesto de Valencia rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los aficionados debatieron sobre si realmente estaba dirigido al “Vasco” o si fue una reacción general al ambiente del partido.

Mandó a callar al Vasco | CAPTURA

Vasco Aguirre revela 'pelea' con Valencia

En conferencia de prensa, Aguirre habló sobre el intercambio de palabras con Enner Valencia y, aunque reveló que si tuvieron una breve pelea, la situación no pasó a mayores. El técnico incluso elogió al futbolista y agradece poderlo ver jugando en México.

“Nos dijimos de todo, después lo arreglamos, mentadas a gusto, es un buen muchacho y de esos jugadores que uno quiere en México, se lo dije en el vestidor”, reveló el Vasco.

Terminaron empatados | MEXSPORT