Selección Mexicana tiene mala entrada en Guadalajara y fue despedida entre abucheos

No respondió la afición tapatía. Después de que en su pasada exhibición en Guadalajara, la Selección Mexicana tuvo una gran entrada ante Estados Unidos en el duelo amistoso en 2024, un año después la historia fue distinta para el equipo tricolor.

No hubo lleno en el Akron | IMAGO7

Pese a que existía una gran expectativa por el regreso del equipo Tricolor a Guadalajara, la venta de entradas fue floja, la misma que terminó por no completarse antes del juego, a diferencia del encuentro ante los Estados Unidos, donde las entradas en la preventa se agotaron.

En el duelo de este martes en el Estadio Akron, la afición tapatía tuvo un frío recibimiento con la Selección Mexicana, después de que en el inicio del encuentro el aforo de la casa de Chivas estaba en un 70 por ciento de su capacidad.

Pese a que transcurrieron los minutos y cayó un gol tempranero, el ambiente no mejoró, luego de que la afición mexicana no conectó con su Selección, en un ambiente frío y con poco espectáculo de la cancha a la tribuna.

México recibió abucheos | IMAGO7

Cerca del final de la primera mitad, solo la cabecera sur y algunos lugares de los últimos asientos de la parte alta se mostraron sin aficionados, aunado a que ambas selecciones no mostraron sus mejores cartas.

Abuchean al Tricolor

Después de que el equipo mexicano no pudo desplegar su mejor versión en el terreno de juego, la afición tapatía despidió a los dirigidos por Javier Aguirre entre abucheos al vestidor, esto después de que tras la anotación con la que se abrió el marcador, fueron pocas las llegadas que se presentaron en el juego.

Pese al resultado final que fue un empate ante una importante selección de CONMRBOL, la afición siguió reprochando al Tri y los abucheos re repitieron tras el pitazo final.