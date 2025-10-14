Germán Berterame festeja su primer gol con la Selección Mexicana: 'Espero que vengan más'

Germán Berterame se estrenó como goleador de la Selección Mexicana. El delantero naturalizado mexicano fue el encargado de marcar el único tanto del Tri en su enfrentamiento amistoso ante Ecuador. Tras el partido, el goleador se mostró contento por el tanto, pero sabe que deben seguir mejorando.

Marcó el primer gol | MEXSPORT

El goleador de Rayados apareció tras sólo dos minutos de haber iniciado el partido en el Estadio Akron. Berterame apareció en el borde del área luego de un error defensivo del cuadro ecuatoriano y definió por un costado ante la salida del portero rival.

Este gol significó su primero vistiendo la playera del Tri en cinco partidos disputados. De estos partidos este fue tan sólo el segundo en el que inicia el juego en el once titular con el equipo de Javier Aguirre.

No pudieron llevarse el triunfo | MEXSPORT

Orgulloso por el gol

Tras el partido, el delantero habló en entrevista para TUDN donde reveló sentirse muy orgulloso por la anotación con México, pero también está pensando en el Mundial del próximo año en el cual, deberán seguir mejorando si quieren poder competir por el título.

"En lo personal me siento muy contento muy orgulloso de marcar mi primer gol con esta selección y espero que vengan más... Sabes que vendrán muchas selecciones que no son fáciles, tenemos que seguir trabajando en los pequeños detalles pero todos juntos vamos a sacar adelante cada partido"

Adelantó a su equipo | MEXSPORT

¿Cómo dejaron atrás la goleada?

México llegó al partido ante Ecuador con la urgencia de mostrar una mejora después de haber perdido por goleada ante Colombia hace un par de días. De acuerdo con Berterame, el pasar de página tan rápido es un buen ejercicio rumbo a la Copa del Mundo, en el cual vivirán situaciones similares.

"Fueron dos tres días para cambiar de chip... El mundial va a ser así, de al otro día cambiar de chip y pensar en el otro partido así que es un buen aprendizaje", finalizó el delantero.

Fue un aprendizaje para el Mundial | MEXSPORT