Chucky Lozano analiza al Tri tras empate ante Ecuador: "Vamos por el camino correcto"

El delantero de la Selección Mexicana, Hirving Lozano aseguró que el resultado de esta noche ante Ecuador fue un resultado injusto, de igual manera enfatizó en que están en un proceso y han mostrado cosas interesantes.

Hirving Lozano con la Selección Mexicana | IMAGO7

“Yo creo que desde el primer partido el resultado fue un poco injusto. Creo que hicimos muy buenas cosas. Como dijo Javier, creo que por momentos hicimos cosas muy interesantes. Es un proceso, estamos trabajando mucho y Javier nos tendrá que decir lo que debemos mejorar”, señaló.

De igual manera, reconoció que están en el camino correcto, por lo que el grupo esta muy bien, por lo que ve que han hecho muy buenas cosas en el proceso de Javier Aguirre

“Sí, creo que sí (es el camino correcto). Como en todo, a veces ganas, a veces a empatas y a veces pierdes. En lo general, creo que el grupo está muy bien, el equipo está mejorando mucho y lo que nos pide Javier tratamos de hacerlo en la cancha. Creo que hemos hecho cosas muy buenas." “Es un proceso y creo que vamos mejorando, vamos trabajando. Lo importante es hacer un gran grupo, como se dice una familia y creo que eso se ve reflejado dentro y fuera de la cancha. Creo que trabajo, creo que a veces saber el momento, el equipo. Como dije, hicimos cosas buenas. Lastimosamente tuvimos resultados adversos, pero hemos hecho cosas muy interesantes”, concluyó.

Lozano ve un avance en el Tri | IMAGO7

NO LE AFECTAN LOS ABUCHEOS

Al final, el atacante del equipo Tricolor, César Huerta aseguró que no le preocupan los abucheos con los que fue recibido esta noche en la cancha del Estadio Akron.

Asimismo, enfatizó en que no están conformes con lo mostrado esta noche, después de que hay mucho por mejorar.

“Nada, gente que viene a apoyar a la Selección. Yo vengo a representar a mi país y nada, tratar de hacer lo mejor posible para que la gente se sienta bien representada”, “No, conformes nunca, siempre hay muchas cosas por mejorar. Obviamente que ganando es más fácil corregir todos los pequeños detalles, pero siempre hay muchas cosas que mejorar”, concluyó.