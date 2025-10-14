Afición de Guadalajara realiza grito homófono contra Raúl Rangel

La afición tapatía se quejó hasta con el arquero mexicano. Cerca del final del partido de la Selección Mexicana, la afición que se dio cita en el Estadio Akron, realizó el grito homofóbico en el despeje del arquero del Tri, Raúl Rangel.

Ante la triste exhibición del equipo mexicano, la afición tapatía respondió de manera dura con gritos y abucheos, siendo el arquero de las Chivas uno de los que sufrió el rechazo de los seguidores mexicanos al realizarle el grito homofóbico en uno de los despejes.

'Tala' Rangel sufre grito homofobico de su propia afición | IMAGO7

El grito se hizo presente y sorprendió a propios y extraños, ya que en un inicio se presentó con el arquero rival, pero nunca en contra del arquero de la Selección Mexicana, situación que despertó indignación en algunos sectores del estadio.

Pese a ello, la afición Tapatía siguió molesta y es que no solo se descargó ante los jugadores, ya que también lo hizo ante el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre.

PIDEN LA SALIDA DE AGUIRRE

Cuando el encuentro estaba por terminar y se agotaban las posibilidades de que llegara el gol para México, la afición mexicana se volcó contra el entrenador del equipo Tricolor al pedir su salida del combinado nacional.

“Fuera Aguirre, fuera Aguirre” se escuchó entre los aficionados mexicanos en la parte final del cotejo, por lo que el grito comenzó a contagiarse a lo largo de las gradas del Estadio Akron hasta llegar a escucharse entre todo el inmueble.

Afición pide la salida de Javier Aguirre | IMAGO7

Está es la primera ocasión en la que cuando la G se hace presente en Guadalajara, la afición tapatía pide la cabeza de uno de los Seleccionadores Mexicanos.

VEGA, QUIÑONES Y HUERTA NO SE SALVARON

Ante la molestia de la afición por el resultado de esta noche, los seguidores tapatíos, no solo descargaron con Rangel y Aguirre, luego de que también lo hicieron con Alexis Vega, Julián Quiñones y César Huerta.

Cuando salió Quiñones la afición se hizo sentir con abucheos, al mismo ritmo llegaron para Huerta quien contaba con pocos minutos en el terreno de juego.

Alexis Vega también fue abucheado | IMAGO7

Por si fuera poco, no solo llegaron los abucheos para esos dos jugadores, luego de que al ingresar Alexis Vega, la afición tapatía se hizo sentir y de manera intensa abuchearon al ex jugador del Guadalajara