Cristiano Ronaldo celebra convertirse en el máximo goleador de eliminatorias

Cristiano Ronaldo hizo historia. Al capitán y delantero de la Selección de Portugal no parecen pesarle los 40 años de edad y sigue marcando goles tanto con su club Al Nassr, como con su país. Su más reciente aparición fue el doblete contra Hungría, en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Norteamérica 2026.

Con sus dos goles, el 'Bicho' llegó a 41 goles en eliminatorias, por los 39 que en su momento marcó Carlos 'El Pescadito' Ruiz en las eliminatorias mundialistas en Concacaf. De esta forma, Ronaldo oficialmente se convirtió en el máximo anotador en estas instancias.

Cristiano Ronaldo celebra su anotación ante Hungría | AP

El mensaje de Cristiano tras su récord

El doblete contara Hungría, además, acerca a CR7 al millar de goles, aunque por ahora el futbolista se centró en alcanzar un nuevo hito con el representativo nacional. "No es ningún secreto que representar a la Selección Nacional significa mucho para mí y por eso estoy muy orgulloso de haber logrado este hito único para Portugal".

Ronaldo en festejo de gol ante Hungría | AP

"Gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para finalizar la clasificación al Mundial!", escribió en sus redes sociales, Cristiano Ronaldo, que presume actualmente 948 goles en toda su carrera. En la eliminatoria, el primer gol del 'Bicho' fue en septiembre de 2004, en la victoria 0-2 en la cual dio asistencia para el otro gol.

¿Qué necesita Portugal para clasificar al Mundial 2026?

El empate de Hungría en esta Fecha FIFA mantuvo a los lusos como líderes del Grupo F en las eliminatorias de la UEFA. Con diez puntos, los dirigidos por Roberto Martínez tienen una ventaja de cinco sobre los húngaros, con seis unidades en disputa.

Cristiano Ronaldo celebra con sus compañeros su gol | AP

En caso de empatar ante Irlanda en su próximo juego, Portugal necesitaría que Hungría deje ir puntos o bien esperar hasta la última jornada para asegurar su boleto. Mientras que con un triunfo ante el Ejército verde, automáticamente los lusos estarán en el Mundial.

El partido contra Irlanda está programado para el próximo jueves 13 de noviembre a las 13:45 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Aviva. Mientras que Hungría se enfrentará a Armenia ese mismo día, a las 11:00 horas, en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Cristiano Ronaldo en festejo de gol | AP