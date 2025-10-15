Oficial: Frenkie de Jong renueva con Barcelona hasta 2029

El Barcelona anunció este miércoles la renovación de contrato de Frenkie de Jong hasta junio de 2029, prolongando así la relación del centrocampista neerlandés con el club catalán. La institución destacó el papel esencial del jugador dentro de su proyecto deportivo, al afirmar que el Barça "confía en él como pieza fundamental del proyecto deportivo, tanto por su calidad como por su experiencia".

De Jong con Laporta | X: @FCBarcelona_es

¿Qué dijo a De Jong tras su renovación con Barcelona?

Durante el acto de renovación, celebrado pocos minutos después del anuncio oficial, De Jong expresó su satisfacción por continuar vistiendo la camiseta azulgrana. “De niño siempre quise jugar en el Barça”, recordó emocionado el mediocampista, quien se mostró motivado por seguir compitiendo al más alto nivel en los próximos años.

El futbolista, de 28 años, también compartió sus objetivos de cara al futuro. “Quiero seguir el sueño muchos años más y con ganas de ganar títulos”, afirmó, dejando claro su compromiso con el club y sus aspiraciones de continuar acumulando éxitos con el conjunto catalán.

Desde su llegada en 2019 procedente del Ajax, De Jong ha vivido etapas de irregularidad, aunque logró consolidarse como una pieza clave en el centro del campo. Bajo las órdenes de Hansi Flick, el neerlandés recuperó protagonismo la temporada pasada, compartiendo el mediocampo con Pedri González y aportando equilibrio al juego del equipo.

El jugador aprovechó la ocasión para responder a las críticas mediáticas que ha recibido en distintas etapas de su carrera. “No me siento infravalorado por los compañeros, entrenadores o gente del club. Es más cosa vuestra (prensa). Todo el mundo puede tener su opinión”, declaró con firmeza ante los medios de comunicación.

De Jong tras renovación | X: @FCBarcelona_es

Lo que ha ganado De Jong con Barcelona

En sus siete temporadas con el Barça, De Jong ha conquistado dos Ligas y dos Copas del Rey, siendo uno de los fichajes más importantes realizados durante la gestión de Josep Maria Bartomeu. Su evolución y constancia lo han convertido en una referencia dentro del vestuario culé.

Según medios españoles, De Jong es uno de los jugadores con salario más alto del plantel, aunque habría aceptado una reducción en su sueldo como parte del nuevo acuerdo con el club. El futbolista, sin embargo, evitó revelar detalles sobre las cifras. “No te voy a contar lo que voy a cobrar, pero es que siempre han hablado mucho y se han exagerado las cifras, nunca han salido las que eran. Eso ha afectado cómo me ha visto la gente”, explicó.

De acuerdo con los reportes de la prensa española, el nuevo contrato del internacional neerlandés incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros (582 millones de dólares), una cifra que refleja la confianza total del Barcelona en su mediocampista y su intención de mantenerlo como uno de los pilares del equipo en los próximos años.

De Jong previo a partido | X: @FCBarcelona_es