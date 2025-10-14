Suecia despide al entrenador Tomasson con el equipo en crisis

El entrenador de Suecia, Jon Dahl Tomasson, fue despedido el martes tras una lamentable campaña de clasificación para la Copa del Mundo en la que no logró sacar lo mejor de un equipo lleno de estrellas que juegan en los principales clubes de Europa.

Jon Dahl Tomasson deja el banquillo de Suecia | X: @svenskfotboll

Tomasson, exdelantero de Dinamarca y que contratado el año pasado como el primer entrenador nacido fuera de Suecia, no sobrevivió a una humillante derrota en casa por 1-0 ante Kosovo que dejó a los suecos en el último lugar de su grupo de clasificación para la Copa del Mundo con un punto en cuatro partidos.

Alexander Isak, quien recientemente se unió al Liverpool como el jugador más caro de la historia del fútbol inglés, lo calificó como una “situación de crisis”. El delantero Viktor Gyökeres, quien recientemente se unió al Arsenal, líder de la Liga Premier, lo resumió como un “fiasco”.

Suecia perdió ante Suiza y Kosovo | X: @svenskfotboll

Simon Åström, jefe de la Asociación Sueca de Fútbol, fue menos dramático, simplemente diciendo que “la decisión tomada por la junta de la asociación se basa en el hecho de que el equipo nacional masculino no ha entregado los resultados que esperábamos".

“Aún hay una posibilidad de llegar a los playoffs de la (Copa del Mundo) en marzo, y es nuestra responsabilidad asegurar que tengamos las mejores condiciones posibles para llegar a las finales de la Copa del Mundo", añadió.