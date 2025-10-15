¿Polémica? Sale lista de nominados al Golden Boy sin presencia de Lamine Yamal

El reconocimiento al mejor futbolista menor de 21 años en algún club de Europa, Golden Boy será entregado en diciembre, pero por lo pronto ya salió una lista de 25 nominados, en la que destaca la ausencia de Lamine Yamal, uno de los jugadores que más brilla en el futbol internacional.

Lamine Yamal en acción | AP

La polémica se encendió luego de que los aficionados no vieron el nombre del atacante español en la lista, especialmente por lo que ha demostrado en Barcelona y Selección con apenas 18 años de edad, mismos que recientemente cumplió.

¿Por qué Lamine Yamal no fue nominado al Golden Boy?

Sin embargo, Lamine Yamal no puede ser nominado por reglamento. El español obtuvo el galardón en 2024, pero el premio no puede ser entregado más de una ocasión, y es por ello que la joya del Barcelona no apareció en la lista de 25 jugadores.

Los propios aficionados respondieron la razón por la cual Lamine Yamal no salía entre los nominados a llevarse el Golden Boy, pues varios explotaron antes de conocer los argumentos para no colocarlo entre los 25 jugadores.

¿Qué jugadores destacados están nominados al Golden Boy?

Entre los jugadores nominados, destacaron los nombres de Jobe Bellingham, Dean Huijsen, Franco Mastantuono Arda Güler y Désiré Doué, los cuales son fuertes candidatos a llevarse el premio, luego de un año en el que brillaron con sus clubes.

Lamine Yamal en Champions League | AP

Hasta ahora, la afición coloca como favorito a Doué, un futbolista que creció de manera acelerada en la última temporada, en la que triunfó con Paris Saint-Germain, al ganar Liga, Copa y Champions League con una participación destacada.

El premio Golden Boy, creado por el diario italiano Tuttosport, reconoce cada año al mejor futbolista menor de 21 años que milita en Europa y se ha convertido en uno de los galardones más prestigiosos del futbol juvenil. Entre los votantes se encuentran periodistas, lo que refuerza su relevancia en el panorama internacional. La ceremonia de entrega se celebrará en diciembre, donde se conocerá finalmente al heredero de Lamine Yamal.

A lo largo de su historia, el Golden Boy ha sido un trampolín para grandes estrellas del balompié mundial, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Pedri González. La lista actual refleja el talento emergente que surge en el futbol europeo, con jugadores que apuntan a convertirse en referentes de la próxima generación.

En partido | AP