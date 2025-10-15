La portería de la Selección Mexicana ha generado dudas y señales de alerta rumbo a la Copa del Mundo 2026, pues la afición no está convencida con los candidatos actuales para quedarse con la titularidad para la justa, pues sus últimas actuaciones fueron criticadas.

Ante las dudas por las actuaciones de Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, la conversación llevó a la posibilidad de que Guillermo Ochoa se quede con el puesto de titular para la Copa del Mundo de 2026, pues su experiencia y liderazgo lo respaldan.

Ochoa con México | IMAGO7

¿Qué dijo el Tuca Ferretti sobre Guillermo Ochoa?

El exentrenador, Ricardo Ferretti habló sobre el tema y considera que Rangel lleva ventaja sobre Luis Ángel Malagón, gracias a su juego con los pies y por su efectividad por arriba, aunque señaló que compra la idea de que Guillermo Ochoa sea la tercera opción.

“Ni Malagón, ni Tala (Rangel) han demostrado que valen… están dejando la puerta abierta al muerto”, dijo Ferretti en programa de ESPN, lo que causó risas y debate dentro de la mesa de expertos que hablaban sobre la actualidad de la portería en la Selección Mexicana.

Para Ferretti, la mejor opción para quedarse con la titularidad es el arquero de Chivas, quien también recibió fuertes criticas tras su partido ante Ecuador, en el que cometió el penalti que después se convirtió en empate para el equipo rival.

Rangel en partido | IMAGO7

Así fue el empate de México y Ecuador

México sufrió una equivocación de Luis Romo, quien entregó mal el balón para su defensa, lo que desembocó en un derribo de Rangel sobre Enner Valencia, quien reclamó de manera inmediata, pero el árbitro marcó el penalti hasta unos minutos después, cuando el VAR le indicó que así tenía que ser.

Ya con el penalti marcado, se hizo cambio de cobrador en tres ocasiones, primero era John Yeboah, luego fue Enner Valencia y este último entregó el balón para Jordy Alcívar, quien intercambió por gol, al vencer a Tala Rangel.

México está por concluir su gira ante selecciones sudamericanas y ya prepara nuevos partidos de práctica rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde esperan definir al portero ideal para defender el arco del Tri en la justa internacional.

En partido | IMAGO7