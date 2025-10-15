Cruz Azul abre centro de acopio tras el paso del huracán Priscilla

Ante la devastación causada por el huracán Priscilla y la tormenta tropical Raymond en varios estados del país, Cruz Azul anunció que habilitará su tienda oficial en La Noria como centro de acopio. El objetivo es reunir artículos de limpieza e higiene personal para apoyar a las familias damnificadas, especialmente en zonas severamente afectadas como Poza Rica, Veracruz.

A través de sus redes sociales, la institución cementera difundió el siguiente mensaje. “El huracán Priscilla ha dañado más de 400 viviendas. Apoyemos y seamos solidarios ante esta situación. Nuestra Tienda Oficial de La Noria será centro de acopio durante esta y la siguiente semana, recibiendo artículos de limpieza e higiene personal, en un horario de 10am a 4pm".

El huracán Priscilla ha dejado muchas afectaciones | AP

¿Qué estados se vieron afectados por Priscilla?

Hasta ahora, los fenómenos meteorológicos han dejado un saldo trágico de 65 personas fallecidas y 64 desaparecidas en seis entidades: San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Veracruz. Las intensas lluvias, con acumulaciones de entre 50 y 60 centímetros, han afectado a 139 comunidades que están siendo evacuadas por el ejército mexicano mediante balsas salvavidas.

Entre el 9 y el 12 de octubre, las condiciones climatológicas causaron daños a más de mil viviendas, además de afectar infraestructura crítica, escuelas, hospitales y el suministro eléctrico, que aún no ha sido restablecido en algunas regiones. Las carreteras han quedado cubiertas de lodo y escombros, complicando el acceso y la entrega de ayuda.

Los estragos del fenómeno climatológico tuvieron impacto en seis estados | AP

Claudia Sheinbaum reconoce la magnitud del desastre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien realizó una visita a las zonas siniestradas, aseguró que se busca ayudar a todas las zonas afectadas. “Habría sido difícil predecir esta situación con mucha antelación; es diferente a los huracanes. Se necesitan muchos vuelos para entregar suficiente comida y agua”.

El huracán dejó muchas afectaciones en infraestructura | AP

¿Cómo ayudar?

El llamado de Cruz Azul está dirigido tanto a sus aficionados como al público en general. La recolección se realizará de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, en la Tienda Oficial de La Noria, al sur de la Ciudad de México.

Los insumos prioritarios incluyen:

Artículos de limpieza (cloro, escobas, detergente)

Productos de higiene personal (jabón, toallas sanitarias, papel higiénico)

Por ahora, pocos clubes e instituciones deportivas se han sumado a los esfuerzos por apoyar a las comunidades afectadas. Además de Cruz Azul, Gallos Blancos de Querétaro también abrió un centro de acopio en el CEGAR para recibir artículos para las familias afectadas en Jalpan en la Sierra Gorda.

Cruz Azul habilitó la tienda como centro de acopio | CAPTURA