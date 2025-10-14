¿América paga bien? Allan Saint-Maximin da generoso fajo de billetes como propina a chofer

El futbolista francés Allan Saint-Maximin, refuerzo estrella del América, volvió a acaparar la atención de los aficionados, aunque esta vez no por una jugada de fantasía o un golazo, sino por un gesto de generosidad que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante la Fecha FIFA, comenzó a circular un video donde se ve al jugador francés entregando una generosa propina a un chofer, lo que generó múltiples reacciones entre los seguidores azulcremas y el público en general.

Se llevó los reflectores | MEXSPORT

El video viral de Allan Saint-Maximin y su gesto con un chofer

En las imágenes difundidas en plataformas, se aprecia a Allan Saint-Maximin a bordo de una camioneta blanca de pasajeros. En un momento, el atacante del América decide regresar sobre sus pasos para atender al chofer del vehículo, quien presuntamente sería parte del personal del club.

El jugador se mete la mano al bolsillo y saca un fajo de billetes, que entrega directamente al conductor, quien sorprendido recibe la propina. Aunque el monto exacto no ha sido revelado, lo que más llamó la atención fue la cantidad de dinero que parecía contener el fajo, pues algunos usuarios especulan que incluso podrían ser billetes en dólares.

Sorprendió con su propina | CAPTRURA

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que el atacante francés protagoniza un momento similar. Cuando aún jugaba en Inglaterra, Saint-Maximin también fue noticia por un gesto inesperado con un aficionado. En aquella ocasión, un seguidor del Newcastle se acercó para pedirle un autógrafo, pero el jugador decidió ir más allá y le regaló un reloj Rolex.

Aunque nunca se confirmó el modelo exacto ni el valor de la pieza, medios británicos reportaron que se trataba de un reloj de alrededor de 2 mil euros, lo que reforzó la imagen de Saint-Maximin como un futbolista cercano a los fans y con un gran corazón fuera del campo.

Ha tenido otros gestos similares | mexsport

Las redes reaccionan al gesto del francés

Como suele suceder con las figuras mediáticas, el gesto de Saint-Maximin dividió opiniones. Mientras muchos internautas elogiaron la acción como una muestra de humildad y generosidad, otros consideraron que el video podría haberse difundido con el propósito de llamar la atención.

Aun así, la mayoría de los comentarios fueron positivos, destacando que el jugador mantiene su estilo carismático y solidario, el mismo que lo hizo popular durante su paso por la Premier League con el Newcastle United.

Reaccionaron al francés | MEXSPORT