Thibaut Courtois, además de atajar, también caza ratones

La Selección de Bélgica recuperó el primer lugar de su grupo eliminatorio rumbo al Mundial de 2026 tras vencer 4-2 a Gales en el Cardiff City Stadium, resultado que los coloca nuevamente como favoritos para asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Rudi García mostró solidez y determinación, aprovechando la caída de Macedonia para escalar a la cima y mantener vivas sus aspiraciones.

Más allá del resultado, el duelo dejó una postal tan curiosa como inesperada: una rata invadió el terreno de juego en pleno desarrollo del encuentro.

Una rata invadió el campo

El animal cruzó el área galesa mientras el balón rodaba cerca del portero Thibaut Courtois, quien, entre risas del público, intentó detenerla sin éxito. El peculiar episodio obligó a pausar el partido por unos instantes, generando asombro tanto en los jugadores como en los aficionados.

El hecho, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue tomado con humor por los hinchas belgas, quienes destacaron la serenidad de Courtois al tratar de “atajársela” al inesperado intruso.

Pese al intento del guardameta, la rata demostró una agilidad superior y logró escabullirse entre los fotógrafos que se encontraban junto a la portería.

Courtois y la rata. Una historia de amor pic.twitter.com/t08qfRX3Il — rubén (@rubennatm) October 13, 2025

Aunque el suceso pareció insólito, en realidad no es tan extraño en los viejos estadios británicos. Muchos de ellos, como el de Cardiff, fueron construidos cerca de zonas industriales, aserraderos, vías férreas o antiguos puertos, lo que facilita la aparición de roedores, especialmente con los cambios de temperatura y la humedad propios del otoño.

En lo deportivo, el encuentro marcó también el regreso triunfal de Courtois al arco belga. Tras un periodo de ausencia y diferencias con el anterior técnico Domenico Tedesco, el portero del Real Madrid volvió a ser titular bajo el mando de Rudi García, quien le devolvió la confianza y lo colocó como líder del grupo.

Con este resultado, Bélgica no solo reafirma su papel de potencia europea, sino que también envía un mensaje de unidad y resiliencia en su camino hacia el Mundial. Y aunque el marcador fue contundente, será difícil que los aficionados olviden la imagen del guardameta intentando detener, por primera vez en su carrera, a un rival de cuatro patas.

De Bruyne fue la figura del partido con un doblete