David Faitelson fue captado viajando en el metro de Monterrey

David Faitelson se ha vuelto a convertir en tendencia; sin embargo, esta es una de las pocas veces que no ha sido debido a una polémica con algún otro periodista, pues en esta ocasión, fue captado como probablemente nunca se habría imaginado la gente verlo: utilizando el servicio de transporte público en Monterrey, Nuevo León, una de las sedes mundialistas para 2026.

La inesperada presencia del experiodista de ESPN llamó la atención, pues todo parece indicar que estar en el metro fue totalmente planeado, pues tendrá algunas cápsulas hablando de los servicios que la sede regia presentará para el torneo mundialista.

Faitelson es actual miembro de TUDN | MexSport

De paseo por tierras regias

Para la sorpresa de algunos usuarios del metro, David Faitelson apareció como un usuario más de las líneas ocupadas por la gente en su día a día; no obstante, su presencia no fue tan común, pues un camarógrafo lo acompañaba, además de ir vestido como normalmente aparece en los programas de TUDN, por lo que se ha podido saber que en realidad todo será parte de una cápsula informativa para los programas referentes al Mundial.

Sumado a todo ello, Faitelson también tuvo algunas palabras dirigidas a la cámara de su actual televisora, para la cual mencionó una frase más que alentadora para el público regiomontano, pues su opinión acerca del transporte no fue para nada mala:

"Nuevo León va a tener un metro muy funcional, muy moderno, muy tecnológico y muy seguro para el Mundial del 2026", mencionó el miembro de TUDN.

A pesar de que ver a David en el metro de Monterrey fue inesperado, la gente no desaprovechó para poder convivir con el polémico periodista, pues más allá de darse cuenta que estaba ahí, algunos de los usuarios aprovecharon para tomarse una fotografía con él, o bien, publicar en sus redes que se habían encontrado con un famoso en el transporte.

La más reciente polémica de Faitelson

David Faitelson ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación pública; sin embargo, en esta ocasión no ha sido por alguna discusión con otro periodista, sino por un polémico mensaje en sus redes sociales. El analista de TUDN arremetió contra la conmemoración del 'Día de la Raza', asegurando que no hay nada que festejar y calificando la llegada de Cristóbal Colón como una "atrocidad".

Algunos comentarios de respuesta contra Faitelson | Captura de X

En su publicación, Faitelson escribió: "12 de octubre… Hoy no se festeja nada… No podemos 'festejar' la atrocidad de un grupo de maleantes… vinieron a robarle a nuestros pueblos originarios su vasta cultura, conocimiento, tradiciones y oro". Además, destacó que lo único digno de celebrar es "la mexicanidad, que nos hace grandes, poderosos y únicos".

Como era de esperarse, sus palabras desataron una oleada de reacciones en redes sociales. Numerosos usuarios le respondieron con comentarios irónicos o críticas, entre ellos quienes señalaron su ascendencia o lo invitaron a "renunciar al idioma español" si tanto rechazaba el legado colonial. Aun así, el periodista se mantuvo firme en su postura, reafirmando que su intención era destacar el orgullo por las raíces mexicanas.

Faitelson en una cobertura de Pumas | MexSport