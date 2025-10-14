¡Salió al revés! Seleccionados de Surinam se unieron a la serenata que les llevaron los panameños

La eliminatoria mundialista en Concacaf, especialmente en Centroamérica, no es para nada fácil (empezando por el ambiente hostil al que te enfrentas en ciertos países de la parte norte y centro del continente americano) aunque Surinam es una excepción a la regla.

La madrugada de este martes, en la previa al encuentro entre Panamá y Surinam, los aficionados canaleros intentaron ir a meter presión al hotel de concentración de la selección caribeña llevándoles serenata, aunque no se esperaron la reacción del equipo que marcha como líder del grupo A en la eliminatoria de Concacaf.

La afición de Panamá fue a llevar serenata al hotel de Surinam para no dejarlos dormir, pero los jugadores de Surinam bajaron a cantar y bailar con ellos, JAAJAJAJAJAJA.



CONCACAF, no lo entenderías. 🚬pic.twitter.com/9YpOBQyipU — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) October 14, 2025

Al momento en el que los seleccionados de Surinam escucharon el ruido que había afuera de su hotel de concentración, los caribeños bajaron con bocinas y todo lo necesario para 'seguir la fiesta' con los aficionados panameños, reacción que absolutamente nadie se esperaba de los dirigidos por Stanley Menzo.

Panamá y Surinam buscan el liderato del Grupo A en la eliminatoria de Concacaf, el partido se jugará este martes en punto de las 19:00 hrs en CDMX.

Comienza la segunda vuelta en Concacaf

El partido de este martes marca el inicio de la segunda vuelta en la fase de grupos de la eliminatoria de Concacaf, después de este encuentro, Surinam tendrá que volver a verse las caras ante El Salvador y contra Guatemala.

Panamá y Surinam tienen cinco puntos, ambas selecciones marchan invictas y este partido es clave para las aspiraciones de ambas escuadras.