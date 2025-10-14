Cadillac presume amor de Checo Pérez por el América

Este martes, la escudería estadounidense publicó en sus redes sociales las biografías de sus dos pilotos para la temporada 2026

Marcos Olvera García
14 de Octubre de 2025

No es un secreto que Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano que debutó en la Fórmula 1 en 2011, es un ferviente aficionado de las Águilas del América, equipo que ha ganado en 16 ocasiones el campeonato local.

A pesar de 'ser un secreto a voces', Cadillac no dejó pasar la oportunidad de hacer énfasis en el amor que Checo Pérez le tiene al cuadro que hoy dirige André Jardine, y fue un Fun Fact que mencionó la escudería estadounidense en la biografía del mexicano.

Cadillac, que se confirmó a principios del 2025 como la onceava escudería en la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2026, dio a conocer quienes serían sus pilotos hace un par de meses, conmocionando a todos por la elección de Valtteri Bottas y de Sergio Pérez.

Este martes, la escudería estadounidense publicó en sus redes sociales las biografías de ambos pilotos, donde resaltó la afición de Checo por el América y de Valtteri Bottas por el café.

¿Cuándo debuta Cadillac en la Fórmula 1?

Cadillac se encuentra haciendo pruebas de pretemporada con Checo Pérez y Valtteri Bottas, previo al debut de la escudería en el Gran Premio de Melbourne, Australia, en 2026.

El Gran Premio, que se corre en el Albert Park de Melbourne, se largará el próximo 8 de marzo, marcando el regreso de los dos experimentados pilotos a la Fórmula 1 después de sus pasos por Red Bull y Mercedes, respectivamente.

Fórmula 1
Sergio Checo Perez
Club América

